【口罩供應】香港無印良品Muji自家三層口罩　$38有40個每人限購一盒

▲ 香港無印良品Muji自家三層口罩，$38有40個每人限購一盒。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（2日）暫未有接獲新增個案，雖則如此，但不少港人仍然要購買口罩，以備不時之需。

有網民在「口罩分享區」fb 群組分享，發現香港的無印良品分店有發售自家不織布口罩，而且售價超平，Muji無印良品口罩為3層設計，尺寸為14.5cmx9.5cm，一盒40個售$38，平均$0.95一個。不過，根據價錢牌和盒上說明，此口罩虐地為中國，非外科口罩，只有防塵及防花粉作用，每人只限購買一盒。

本港累計至今有1039宗確診個案，另有一宗疑似病例，根據專家早前指出，本港連續28日沒有新增本地感染個案，即是疫情受控。衞生防護中心下午不召開疫情記者會，不過衞生防護中心再次提醒市民，全球疫情仍然非常嚴峻，市民仍應減少外出及避免社交活動。

身兼政府抗疫專家顧問的中大學者許樹昌受訪時指，料直至早明年中疫苗出現前，港人仍需持續戴口罩抗疫。詳情：https://bit.ly/3d4DTT5

港人防疫不能掉以輕心，但本港有大學生卻挑戰飲廁所水。社交媒體流傳一段片段，懷疑有大學生玩遊戲過火，以挑戰飲廁所作為懲罰，片段中的男學生一飲而盡，旁邊的年輕人紛紛起哄，拍手叫好。網民看畢片段，批評大學生無腦。詳情即看【下一頁】

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