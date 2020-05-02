中聯辦：譴責激進分子疫情當頭再煽動暴力　把香港推向無底深淵

▲ 中聯辦發聲明，嚴厲譴責極端激進分子在勞動節假期再次發動違法聚集、滋擾商舖和擲汽油彈等違法活動。（資料圖片）

中聯辦今日發表聲明，嚴厲譴責極端激進分子，在昨日「5.1勞動節假期」再次發動違法聚集、滋擾商舖和擲汽油彈等違法活動，批評反對派在立法會搞「政治攬炒」、社會上鬧「經濟攬炒」、街頭策動「暴力攬炒」，是要把香港推向無底的深淵。

昨日是五一勞動節假期，網民於多區發起示威活動及再次引發衝突，4名男子深夜亦在太子向警車投擲汽油彈。中聯辦就此發表聲明，批評疫情當頭，世界各地都在放下分歧攜手抗疫，唯獨香港一些極端激進分子，繼續煽動市民參與暴力活動，更反問「如果任由他們胡作非為，香港還能有未來嗎？」。

發言人指，香港疫情防控剛取得階段性成果，但激進勢力卻為政治私利，迫不及待地煽動「黑暴」。又提到昨晚向警車投擲汽油彈案，被當場拘捕的嫌犯僅15歲，質疑政客犧牲一代人美好前程為「政治燃料」居心何在、於心何忍。

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中聯辦發言人又表示，香港是一個高度自由開放的小型經濟體，法制健全和社會安寧是立身之本，但持續「黑暴」已使香港外傷累累，內傷淤積，「黑暴攬炒」給市民帶來青灰冷灶之困苦，是如今關閉潮、失業潮的罪魁禍首。批評一些政客卻為在立法會選舉中多撈席位，罔顧自由市場規則，極力炒作「黃色經濟圈」製造撕裂，是政治綁架經濟的「攬炒」。

發言人又再次提到，反對派立法會議員惡意拉布癱瘓議會功能，使大批與民生相關法案未能得到及時審議，數以百萬計納稅人、打工仔、殘障人士切身利益受到影響。而在表決第二輪1375億防疫基金時，反對派議員無一投下贊成票，甚至還企圖拖延通過《財政預算案》，包括廣受關注的全民派發一萬元，讓市民期盼已久的1200億元一次性紓困措施也難以落實。

發言人認為，反對派在立法會搞政治攬炒、在社會上鬧經濟攬炒、在街頭策動暴力攬炒，甚至渲染所謂「真攬炒十步」，是要把香港推向無底的深淵，認為恢復秩序、重回正軌是香港社會主流民意，重申堅定支持港府和警隊依法嚴懲暴力犯罪分子，採取措施維護香港法治秩序和公眾安全，維護國家安全。

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責任編輯：李淇