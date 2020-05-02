【生活智慧】英烹飪達人教削皮刀真正用法　網民驚訝一直用錯︰這樣削好慳時間

▲ 英國一名烹飪達人近日分享削皮刀真正的用法，令網民驚訝「原來我一直用錯」。

看似簡單的削皮刀卻是入廚好幫手，媽媽必備的廚房用具，但有沒有發現你用削皮刀的方法正確嗎？英國一名烹飪達人近日於社交媒體分享削皮刀真正的用法，引來網民極大迴響，令網民驚訝「原來我一直用錯」。

據英國媒體報道，英國一名現年51歲的客戶經理Tim Smith於4月5日在Facebook分享一段約20秒的影片，他在影片開首表示「我以為削皮刀是這樣做的」，他一如大家一般使用削皮刀的用法，一直向下削紅蘿蔔皮。

削皮刀可雙向使用

之後，Tim以相反方向削皮，一直來回削紅蘿蔔，削皮刀快速地在紅蘿蔔上下移動，原來削皮刀可以順暢地雙向使用。

曾經擔任許多家庭廚師的Tim是一位烹飪達人，他拍攝了這段影片後，引起網民熱議。影片至今有1.3萬人讚好，多達近2萬人留言、4萬人分享。

▲ Tim Smith分享原來削皮刀可以順暢地雙向使用。（影片截圖）

英國作家Giles Paley-Phillips也在Twitter分享了Tim的影片，該帖子有逾70萬人瀏覽。

有些網民看到Tim的影片才知道削皮刀的用法，有網民表示此方法節省不少時間，而且效率高。另有網民驚訝指，原來大家都不知道削皮刀可以這樣用。

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取決於削皮刀設計

有烹飪教育學院的總監Frank Proto指，削皮刀是否能雙向使用取決於削皮刀的品牌和設計，削皮刀的兩面刀片鋒利才可行，可是不少削皮刀只有一面是鋒利的。

此外，他稱根據處理的食物而有所不同，例如薯仔、蘋果等圓形食物，較長條狀的食物更難處理。因此這種雙向削皮法適用於較長的食物，例如紅蘿蔔、茄子等。

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責任編輯︰駱秀玲