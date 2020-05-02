【抗疫百日】長者及長期病患者如何提升免疫力？　中大護理學院建議兩種關鍵的營養素

▲ 長者要注意蛋白質攝取的份量。（中大醫學院片段截圖）

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（2日）也沒有新增的個案，不過專家指出本港要連續28日沒有新增的本地感染個案，有關疫情才算受控，故此香港人仍然要繼續抗疫，今次的疫情可能會持續下一年，對於長者和長期病患者來說，他們都是疫情下的高危一族，如何增強抗疫能力？

【抗疫百日】本港今日沒有新增確診個案 衞生防護中心下午不舉行疫情記者會

中大醫學院那打素護理學院在社交平台提醒長者及長期病患者要注意飲食，例如在飲食方面建議長者可以多進食含豐富維他命C，例如橙、檸檬、奇異果，另外也要多攝取蛋白質，每日要進食3至5份的豆類或者肉類，例如豆類、肉類、雞蛋等食物。

▲ 中大醫學院表示住在舊區的長者，在疫情下減少外出也會影響身體。（中大醫學院片段截圖）

護理學院提醒長者飲食最重要的是「均衡」和「分量恰當」，不吸煙、不過量飲酒，恆常運動，舒展筋骨，也可以促進新陳代謝，維持免疫能力。

【專訪許樹昌】抗疫百日預計零星輸入個案持續 許樹昌：疫症冬天重臨港人需抗疫至明年後

不過身兼政府抗疫專家顧問的中大學者許樹昌受訪時指，料直至早明年中疫苗出現前，港人仍需持續戴口罩抗疫，TOPick分析逾千宗本港病例，發現逾6成「隱形患者」屬11歲至40歲年輕群組 即看：https://bit.ly/2SrHSRL

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責任編輯：伍瑋瑋