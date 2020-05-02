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【防疫基金】零售業資助已批2.9萬宗申請涉22億元　政府本月內完成審批及發放資助

政治 16:27 2020/05/02

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

政府目前已批出2.9萬個「零售業資助計劃」申請，涉及逾22億元。（黃建輝攝）

政府社交網站專頁「添馬台Tamar Talk」今日（2日）發文，指目前已批出29,000個「零售業資助計劃」申請，涉及逾22億元資助，申請人亦可以在防疫抗疫基金網站查詢申請結果，又預料計劃的審批及資助發放工作，可於5月內完成。

【抗疫百日】本港今日沒有新增確診個案　衞生防護中心下午不舉行疫情記者會

新冠肺炎疫情影響本港經濟，市道蕭條。政府早在第一輪的300億元「防疫抗疫基金」推出「零售業資助計劃」，撥出逾56億元資助零售業界，向合資格商戶發放一筆過津貼。有關資助計劃於上月29日截止申請，三星期申請期內，政府合共收到約93,000份申請，預計所有審批工作，可於本月內完成。

【抗疫百日】政府考慮重開部分處所　陳肇始：仍要作最壞打算應付未來爆發情況

添馬台指，由於審批工作在申請期內同步展開，獲批資助的商戶已陸續收到經銀行發放的資助。目前大部分審批申請工作已接近完成，並有29,000個商戶的申請已獲批准，涉及逾22億元的資助。政府又指，申請人將陸續收到申請結果的通知，亦可以到政府的防疫抗疫基金網頁查詢申請結果。

（添馬台圖片）

【防疫抗疫基金】物業管理業界抗疫支援計劃已批2,850宗申請　涉及金額逾1億元

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責任編輯：李淇

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