【抗疫百日】再有5名確診患者出院　3名住院病人情況危殆

▲ 本港疫情緩和，不少市民外出活動。（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（2日）暫未有接獲新增個案，本港近日疫情回落，已連續13日沒有本地感染病例，昨日新增兩宗輸入個案，累計至今有1039宗確診個案，另有一宗疑似病例。

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醫管局發言人今日（２日）表示，截至中午12時，過去24小時共有5名確診病人康復出院 (個案編號︰(506,835,888,917,1035)，至今共有864名確診及疑似病人康復出院。

現時共有172名確診病人分別於14間醫院留醫，其中3人情況危殆 （個案編號：338,461,595），四人情況嚴重（個案編號：417,698,713,857），其餘165人情況穩定。

目前公立醫院負壓病床數目為1231 張，使用量為36.2%；負壓病房數目為666間，使用量為50.3%。

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責任編輯：伍瑋瑋