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【抗疫百日】再有5名確診患者出院　3名住院病人情況危殆

社會 16:32 2020/05/02

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

本港疫情緩和，不少市民外出活動。（黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（2日）暫未有接獲新增個案，本港近日疫情回落，已連續13日沒有本地感染病例，昨日新增兩宗輸入個案，累計至今有1039宗確診個案，另有一宗疑似病例。

【抗疫百日】本港今日沒有新增確診個案　衞生防護中心下午不舉行疫情記者會

醫管局發言人今日（２日）表示，截至中午12時，過去24小時共有5名確診病人康復出院 (個案編號︰(506,835,888,917,1035)，至今共有864名確診及疑似病人康復出院。

現時共有172名確診病人分別於14間醫院留醫，其中3人情況危殆 （個案編號：338,461,595），四人情況嚴重（個案編號：417,698,713,857），其餘165人情況穩定。

目前公立醫院負壓病床數目為1231 張，使用量為36.2%；負壓病房數目為666間，使用量為50.3%。

【專訪許樹昌抗疫百日】威院至12人覆診肺功能正常　許樹昌：長遠後遺症遠較沙士少

身兼政府抗疫專家顧問的中大學者許樹昌接受專訪時指，料直至早明年中疫苗出現前，港人仍需持續戴口罩抗疫，TOPick分析逾千宗本港病例，發現逾6成「隱形患者」屬11歲至40歲年輕群組　即看https://bit.ly/2SrHSRL

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責任編輯：伍瑋瑋

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