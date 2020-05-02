  • 29°C
香港時間 : 2020502日 (週六) 17:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國皇室】皇室育兒法教出貼地小公主　夏洛特5歲生日派食物給基層長者

親子 17:00 2020/05/02

分享：

熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

夏洛特公主今日歡度5歲生日，向基層長者派食物，如此乖巧因有保母特別的育兒方法。

夏洛特公主今日歡度5歲生日，英國皇室上載4張夏洛特公主照片，指她日前親自將與家人製作的食物，送到因新冠肺炎而無法外出的基層長者家中，既可愛又有愛心。

英國皇室在Facebook上載相片，身穿黑白格仔裙的夏洛特公主跟隨父母威廉王子及凱蒂、哥哥佐治一同為社區組織服務，她與家人一起製作新鮮麵食，再親自敲門將意粉送到諾福克郡（Norfolk）的基層長者家中。其中一名應門的居民表示非常驚喜，

他們在大雨下渾身濕透了，就是想為我們出一分力。

夏洛特公主今日歡度5歲生日，樣子十分甜美。（The Royal Family Facebook）

夏洛特公主向因新冠肺炎而未能出門的民眾送上食物。（The Royal Family Facebook）

夏洛特公主親自將食物送上門給基層長者。（The Royal Family Facebook）

據《BBC》報道，伊莉莎伯二世為了防疫搬至桑德林漢姆莊園（Sandringham House），在過去5個星期中，莊園內的工作人員為當地的長者及弱勢社群派發食物，首周派發超過1000份食物。

皇室育兒法教出貼地小公主

而夏洛特公主如此乖巧，因背後有著「超級保母」的專業訓練，別有特色的育兒法教育出超凡氣質的夏洛特公主。作家Louise Heren曾花一年時間於諾蘭學院接受訓練，研究學院的教學方式，她揭露學校傳授給學生的育兒方法，估計正是英國皇室保母所用的育兒法，她提出了英國皇室保母的3招育兒法︰

1. 建立孩子常規

要培養孩子守規矩，需建立孩子常規，例如吃飯前10分鐘要洗手，並安坐餐桌前預備。保母也可以藉餐桌時間給予孩子學習機會，例如計算餐具數量、認識不同的食物及顏色。小王子、小公主亦有睡覺常規，每晚洗澡、換睡衣及睡前故事後，就代表是時候上床睡覺。

2. 讓孩子參與計劃

當孩子漸漸長大，要讓他們參與計劃日程，給予他們一些選項，例如去公園、焗蛋糕，還是看書，令他們更能投入活動。Heren指，這樣保母既能保留一定的控制權，而孩子又高興自己有選擇權。

3. 留意孩子情緒變化

保母會在孩子鬧脾氣前先察覺到，避免他們的情緒一觸即發。另外，皇室保母要以「children」稱呼皇室孩子，不能叫「kids」。

皇室孩子有別於一般孩子之處是，他們經常出席一些皇室活動及旅行。保母的其中一個工作，是要確保他們在公眾前表現得體。因此在出發前，保母會向他們說明將發生的事、將看到甚麼、那些人將做甚麼等。例如他們被告知公眾跟他們揮手，他們亦應揮手回應。

其他相關新聞，即睇：

【英國第一保母】揭開英國皇室御用保母育兒法　3招教出氣質小王子小公主

喬治王子三兄妹的皇室保姆　年薪41萬要身懷絕技放棄私生活

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王明芳

育兒心得 家庭教育 疫情 弱勢社群 皇室 威廉王子 英國 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
11:11 2020/05/01
【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
14:05 2020/05/01
【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　
12:50 2020/05/01
【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　