【英國皇室】皇室育兒法教出貼地小公主　夏洛特5歲生日派食物給基層長者

▲ 夏洛特公主今日歡度5歲生日，向基層長者派食物，如此乖巧因有保母特別的育兒方法。

夏洛特公主今日歡度5歲生日，英國皇室上載4張夏洛特公主照片，指她日前親自將與家人製作的食物，送到因新冠肺炎而無法外出的基層長者家中，既可愛又有愛心。

英國皇室在Facebook上載相片，身穿黑白格仔裙的夏洛特公主跟隨父母威廉王子及凱蒂、哥哥佐治一同為社區組織服務，她與家人一起製作新鮮麵食，再親自敲門將意粉送到諾福克郡（Norfolk）的基層長者家中。其中一名應門的居民表示非常驚喜，

他們在大雨下渾身濕透了，就是想為我們出一分力。

▲ 夏洛特公主今日歡度5歲生日，樣子十分甜美。（The Royal Family Facebook）

▲ 夏洛特公主向因新冠肺炎而未能出門的民眾送上食物。（The Royal Family Facebook）

▲ 夏洛特公主親自將食物送上門給基層長者。（The Royal Family Facebook）

據《BBC》報道，伊莉莎伯二世為了防疫搬至桑德林漢姆莊園（Sandringham House），在過去5個星期中，莊園內的工作人員為當地的長者及弱勢社群派發食物，首周派發超過1000份食物。

皇室育兒法教出貼地小公主

而夏洛特公主如此乖巧，因背後有著「超級保母」的專業訓練，別有特色的育兒法教育出超凡氣質的夏洛特公主。作家Louise Heren曾花一年時間於諾蘭學院接受訓練，研究學院的教學方式，她揭露學校傳授給學生的育兒方法，估計正是英國皇室保母所用的育兒法，她提出了英國皇室保母的3招育兒法︰

1. 建立孩子常規



要培養孩子守規矩，需建立孩子常規，例如吃飯前10分鐘要洗手，並安坐餐桌前預備。保母也可以藉餐桌時間給予孩子學習機會，例如計算餐具數量、認識不同的食物及顏色。小王子、小公主亦有睡覺常規，每晚洗澡、換睡衣及睡前故事後，就代表是時候上床睡覺。

2. 讓孩子參與計劃



當孩子漸漸長大，要讓他們參與計劃日程，給予他們一些選項，例如去公園、焗蛋糕，還是看書，令他們更能投入活動。Heren指，這樣保母既能保留一定的控制權，而孩子又高興自己有選擇權。

3. 留意孩子情緒變化



保母會在孩子鬧脾氣前先察覺到，避免他們的情緒一觸即發。另外，皇室保母要以「children」稱呼皇室孩子，不能叫「kids」。

皇室孩子有別於一般孩子之處是，他們經常出席一些皇室活動及旅行。保母的其中一個工作，是要確保他們在公眾前表現得體。因此在出發前，保母會向他們說明將發生的事、將看到甚麼、那些人將做甚麼等。例如他們被告知公眾跟他們揮手，他們亦應揮手回應。

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責任編輯：王明芳