【開心速遞】大小姐送水輝緣盡分手？林淑敏劇透期待龍力蓮俾仔圍

▲ 大小姐與送水輝會分手？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》有望超越經典港劇《真情》1128集的紀錄，劇中有多對受歡迎的CP，其中由大小姐（林淑敏飾）及送水輝（許家傑飾）組成的「輝蓮CP」，近日就講到有望得到大龍生原諒。不過，林淑敏卻劇透指二人將分開發展，令劇迷大感驚訝。

近日有指大小姐會與送水輝分開發展，林淑敏更表示二人獨立發展有新鮮感，而且大小姐身邊一直都有其他男角色，很期待可以俾仔圍。

▲ 大小姐指會與送水輝分開發展。（Instagram圖片）

林淑敏一番「劇透」出街後，就令一眾《開心速遞》的劇迷非常擔心輝蓮戀是否會被終結。不過之後林淑敏再在Instagram上表示：「宋天機真係有型有款，好彩已經到大結局，又變返我哋嘅送水輝啦！一齊努力經營好爸Bar！」

原來她之前所指的「分開發展」，是代表許家傑在剛播映完畢的劇集《機場特警》中演宋天機一角時，被網民大讚做得好，所以林淑敏才指希望許家傑可跳出《開心速遞》指更多其他劇集。

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▲ 林淑敏與許家傑戲外都非常老友。（Instagram圖片）

許家傑亦在Instagram上回覆網民指大小姐與宋水輝沒有分手的打算，換言之一眾「輝蓮CP」的Fans可不用過於擔心，二人還是會努力經營好爸bar及照顧Philip仔！

「輝蓮戀」深入民心

許家傑與林淑敏的「輝蓮戀」源於《開心速遞》單元系列《初戀無限Feel》，由大小姐一開始只是把送水輝當作兼職男友，到後來二人「戲假情真」，大小姐與送水輝正式拍拖。

▲ 輝蓮戀在劇迷心中非常受歡迎。（Instagram圖片）

不過，由於大龍生安排了相親對象予大小姐，故在落實結婚前的最後關頭，大小姐終公開與送水輝的戀情，更變成落難公主，唯有與送水輝一起經營好爸Bar，直到大龍生接受送水輝。

許家傑與林淑敏的CP深入民心，更連續兩年都獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「最受歡迎電視拍檔」，二人都希望可以一直拍下去。

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