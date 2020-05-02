【抗疫英雄】抗疫護士兩次暈倒仍緊守崗位　終確診患癌退下前線：怎麼活著才最重要

▲ 合肥一名護士抗疫期間兩次暈倒仍緊守崗位，最終確診患癌。

新冠肺炎疫情持續，各地醫護人員也疲於奔命。截至5月1日，內地累計確診個案破8.2萬宗，逾4600人死亡。今年2月，安徽一名39歲女護士支援武漢抗疫，期間兩次暈倒，她仍緊守崗位，直至身體撐不下去，才退下來。４月她最終確診患癌，並有擴散跡象，但她說：「死，只是一個結果，怎麼活著才最重要。」

綜合內地媒體報道，39歲的護士周國紅為安徽第三批援助湖北醫療隊隊員，2月9日出征武漢抗疫。抗疫期間，她為鼓勵女兒讀書，曾在防護衣上寫下「@合肥第四十五中陳彥然，認真寫作業」的字句，因而成為「網紅媽媽」。

周國紅在方艙醫院工作，3月份經常感到難以喘氣，並出現咳嗽情況，「像有人掐著你的脖子一樣」，甚至兩次暈倒。起初她不以為然，以為是工作疲勞所致。後來經過檢查，醫生發現她肺部出現慢性炎症，遂返回合肥隔離。

她3月27日從武漢返抵，4月10日至22日期間，往醫院接受3次檢查，最終被確診為甲狀腺癌轉移，癌細胞已擴散至肺部、肝部、盆腔等多個器官。確診當日，她在社交平台表示：

武漢的仗打完了，今天開啟我的抗癌之行。

及後她接受媒體訪問時表示，有許多人愛她陪伴她，會堅強、樂觀面對生活。

護士：怎麼活著才最重要

從武漢回來後，她發現女兒真的長大了，不僅做功課認真了，還學會忍讓和包容。女兒甚至在作文時，寫下這樣的一句話：「我也不想給母親再增添更多的負擔，因為她已經夠累了。」

周國紅仍記得4月22日確診後，她與丈夫相擁而泣，女兒卻站在門口，淡定地安慰她說：「媽媽不怕，不就是癌嗎？」為不讓媽媽擔心，女兒倔強地說：「我沒哭、沒哭，我是在煽情呢。」面對癌症，周國紅表示：

死，只是一個結果，怎麼活著才最重要。

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責任編輯：李迦善