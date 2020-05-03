【降魔的2.0】 《降魔的》系列監製編審披露今輯6大重點　馬季被阿Ling殺死？

▲ 《降魔的2.0》監製方駿釗及編審羅佩清率先揭露當中重點劇情。

2017年TVB大熱劇集《降魔的》續集《降魔的2.0》事隔3年終推出，新一輯故事繼續圍繞馬季（馬國明飾）的降魔之路，石敢當雖已離去但豪仔（胡鴻均飾）的現身，就再令馬季得到降魔啟示。

《降魔的2.0》監製方駿釗及編審羅佩清，接受TOPick專訪，率先拆解新劇角色錯綜複雜的人物關係，及推介觀眾必看的重點劇情。

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▲ 《降魔的2.0》監製方駿釗及編審羅佩清推介觀眾必看重點劇情。（陳家瑩攝）

1. 豪仔、小馬，與石敢當的關係

方駿釗與羅佩清表示，石敢當在第一輯是小馬的靈力導師，今輯內豪仔也是小馬的拍檔及老師，會指導小馬降魔，但會多了一重內心戲，因為豪仔覺得是小馬令自己在8歲遇溺死去，並搶走了他的家庭，即使做鬼後對事件都耿耿於懷。

小馬是降魔人，豪仔是魔，理論上是對立的，但羅佩清指豪仔卻是特殊的魔：「豪仔在死後經歷了許多修練才成魔，而且他在亡靈世界見過好多慘事，是一個很成熟，及已看透世事的人。而豪仔與譚凱琪演的角色亦有特殊關係。」

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▲ 豪仔對當年遇溺死一事，仍對小馬耿耿於懷。（《降魔的2.0》劇照）

2. 芷若、小馬、啤啤與阿花的4角戀

在《降魔的》中，小馬暗戀本是的士乘客的醫生莊芷若（黃智雯飾），後來二人在鬼域經歷生死，更有靈魂一吻，可惜芷若返回現實世界後卻失去此段記憶。而且在魔消失時，曾對小馬落咒令他不會得到幸福，導致他對芷若總是卻步。

方駿釗與羅佩清透露指，雖然芷若失去對小馬的記憶，但對他的戀愛感覺卻非常強烈，而令她在新一輯中決心倒追小馬，更會幫手降魔及度化亡靈。

但上一輯中，啤啤（劉珮玥飾）卻為救小馬而死，仍未放得下塵世的她決心以鬼魂方式留在小馬身邊守護他。

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▲ 芷若、小馬、啤啤與阿花將會發展4角戀。（《降魔的2.0》劇照）

在新一輯中，啤啤與芷若卻成了好朋友，但因兩女同時深愛小馬，偶爾會成為有愛情矛盾的情敵。

阿花（譚凱琪飾）是一個經常醉酒的的士乘客，但她卻會藉此給予小馬人生提示，令他對她存有幻想。

3. 蔣志光劇集角色Crossover

上一輯講到莫有為消失（蔣志光飾），而方駿釗與羅佩清就表示，他今輯會同時分演多個角色，而且角色都是蔣志光以往在不同劇中的角色，包括《鬼同你OT》的天才科學家艾鐵文、《情越海岸線》的葉學明，及《實習天使》的祁仁，非常有趣。

而今次故事就以艾鐵文為主，因他將以對電磁波的認識，一同研究製造不少新型裝備，讓一眾降魔人伏妖。

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▲ 蔣志光以《鬼同你OT》的角色艾鐵文拍攝。（《降魔的2.0》劇照）

4. 降魔裝備Level up

《降魔的2.0》中幾乎個個人都識得降魔，除平民降魔人小馬外，今次更加入降魔富二代施萊斯（鄧佩儀飾）與施勞斯（麥凱程飾）。

方駿釗介紹降魔富二代將會用降魔槍、能量牽制器、鐳射槍等，運用電磁波原理消滅魔，非常富有。而小馬就主要用血汗錢，3人不打不相識，最後更變成朋友聯手降魔。

▲ 降魔富二代會用降魔槍、能量牽制器等消滅魔。（《降魔的2.0》劇照）

5. 風獅爺加入搞笑元素

《降魔的2.0》的劇情將貫徹上輯笑中有淚，而新加入的精靈風獅爺（C君飾）就是石敢當的同鄉，今次出現也是為了尋回石敢當。

方駿釗與羅佩清謂，風獅爺把對石敢當的鬥氣放在小馬身上，也是為小馬提升靈力的好助手。他是非常好色的石精靈，但就覺得芷若是位出塵脫俗的女孩，更會因她的緣故協助小馬。

▲ 石精靈風獅爺是石敢當的同鄉。（《降魔的2.0》劇照）

6. 彩蛋穿插劇情

第一輯《降魔的》有不少感人單元故事，而當中小馬的爸媽力哥（金剛飾）、力嫂（小儀飾），及龍貓（何遠東飾）更不幸死去。

在今輯中，羅佩清透露雖然人死不能復生，但有些角色仍會以第二個形式出現。

方駿釗也指，今次劇中有不少彩蛋靠觀眾尋找，而他更率先指第5集會有一個彩蛋，劇迷到時便要緊密留意！

▲ 小馬會因阿Ling為展明復仇而有危險。（《降魔的2.0》劇照）

3大重點推介

在《降魔的2.0》中，方駿釗與羅佩清就為觀眾推薦以下3大重點：

1. 小馬登場後便會遇上阿Ling（林凱恩飾）報仇，並死於她手中。此時小馬便會到另一個空間歷練，而他更要在返回現實及留在美好世界中作出抉擇。

2. 施萊斯與施勞斯的降魔路會有深刻感人的姊弟情，二人會在降魔中成長。

3. 啤啤慢慢會意識到自己不屬於現實世界，始終要到黃泉，但就在一念之差間，差點變成怨靈，幸好最終她都選擇了正確的路。

▲ 小馬將與芷若一同降魔。（《降魔的2.0》劇照）

第一輯《降魔的》叫好叫座，方駿釗表示今輯會保留貼地的題材，如主角是以的士維生，希望更易進入觀眾的世界，並會延續上一輯感動與歡樂的元素。

羅佩清就指對《降魔的2.0》的收視不會有過大壓力：「少少壓力是會有，但這是一個大家都喜歡的故事，所以希望延續下去。不過今次我們都聽取了觀眾的意見，加插大量降魔畫面，並提升拍攝的硬件配套，令觀眾觀看降魔故事時更感熱血。」

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記者：陳家瑩