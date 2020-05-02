【抗疫百日】酒吧業界指疫情回穩　要求政府盡快公布復工措施

▲ 酒吧業協會副主席錢雋永建議政府應盡快讓「有酒吧批注」之酒吧老闆及員工復工。(經濟日報資料圖片)

抗疫百日，零本地個案紀錄已連續達12日未被打破。香港酒吧業協會指，因應疫情回穩及一連幾天長假期，本地市民都開始出外找地方消費，昨晚個別「非酒吧批注」之酒吧凌晨一點已座無虛席，更有個別酒吧要排隊等位，惟仍有約1300間「有酒吧批注」之酒吧未能開門，導致市民只能光顧個別「非酒吧批注」之酒吧飲酒消遣，個別酒吧營業額急增30%，有會員投訴，雖然能夠開業但因為每張枱仍要相隔1.5米，令酒吧只能坐7成客人，影響收入。

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酒吧業協會副主席錢雋永建議政府應盡快讓「有酒吧批注」之酒吧老闆及員工復工，因為最近協會已收到好多業界老闆哭訴無工開無糧可出，政府保就業基金「未到手」，無奈令酒吧員工手停口停，有夥計更向老闆投訴無錢交租遭業主驅趕，「最淒涼有個夥計是單親媽媽，最近因為積蓄已用完但又無工開無糧出，連BB奶粉錢都無唯有要問老闆借，情況真係慘不忍睹」。該會盼政府體恤基層員工生活苦況，盡快讓全港酒吧復工，令員工有收入可以養家。

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責任編輯：洪芷晴