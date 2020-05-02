【立法會選舉2020】選民登記午夜截止　建制泛民紛落區最後衝刺

▲ 立法會議員梁美芬。（梁美芬facebook圖片)

去年新登記選民破紀錄達39萬人，最終區議會選舉大變天。而今年九月立法會將舉行換屆選舉，新選民登記亦會於今日（２日）午夜截止。民主派及建制派都分別把握最後幾會頻頻落區，呼籲支持者做選民。

經民聯立法會議員梁美芬在九龍西各區開街站，呼籲和協助市民登記；同樣是九龍西立法會議員的陳凱欣，今日亦分別走訪超過五區，包括富昌邨、深水埗、土瓜灣、九龍塘，以致啟晴邨及德朗邨，呼籲支持者登記。

團體民眾聯席亦在銅鑼灣擺設街站，籲市民盡快登記做選民，阻止「攬炒」。民眾聯席召集人趙麗娟指，香港人需要防疫，社會亦要防疫，阻止攬炒破壞香港社會健康，批評近日暴力有死灰復燃跡象，呼籲市民要加以警惕。

▲ 香港眾志羅冠聰。(羅冠聰facebook圖片)

另外，民主派各政黨亦四出落區為市民登記，香港眾志羅冠聽下午到香港仔中心擺街站，指全國人大常委譚耀宗已打開口牌，指下年八月前要就廿三條立法，故民主派過半議席的目標更為重要。

油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶更請來前藝人吳日言坐陣，呼籲市民登記做選民。吳日言提到，去年已幫親戚朋友登記做選民，又指上網登記其實非常簡單。余德寶就提醒，若市民在今日午夜12時前成功網上登記做選民，都趕得及在今年立法會選舉投票，但就千萬不要以郵遞方式，因有可能不獲受理。

▲ 公民黨余德寶及吳日言在facebook開直播。

選民登記步驟：



1. 下載表格 ：https://www.reo.gov.hk/ch/voter/gcnr.htm

2. 填妥表格後，可傳真至 28911180；電郵至 form@reo.gov.hk；或上載至選舉事務處的電子表格上載平台（https://www.reo-form.gov.hk/eto/ch/index.jsp）

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責任編輯：李淇

