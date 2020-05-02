九龍灣空置校舍發現3疑似爆炸裝置　柯創盛憂空置校舍或成暴力溫床

▲ 民建聯立法會議員柯創盛。（資料圖片）

九龍灣彩石里聖若瑟英文中學的舊校舍內，有青年入內探險時，發現一個行李箱內，裝有三個可疑裝置並報警。警方今日（２日）下午接報到場調查後，並將案件列作「炸彈案」處理。九龍東立法會議員、民建聯柯創盛對有關事件表示憂慮，質疑空置校舍輕易讓人進入，反映在管理及保安方面出現漏洞。

柯創盛指，有關事件令九龍灣鄰近居民以至香港社會感到憂慮。他又提到，去年灣仔華仁書院的山坡，曾發現土製炸彈裝置後，擔心學校或成「黑暴」的溫床，認為政府及警方必須加大力度打擊，避免在學校內或在「黑暴」的行動中，釀成人命傷亡。

柯創盛表示，稍後將聯同民建聯團隊約見保安局局長李家超及教育局局長楊潤雄，要求兩個政策局跟進空置校舍的保安漏洞，以及學校或有可能成為黑暴溫床等問題。

警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華，以及爆炸品處理課炸彈處理主任李展超晚上向傳媒表示，在現場檢獲土製炸彈及遙控爆炸裝置，當中檢獲的化學品亦含有劇毒，所檢獲物品亦與去年理大失竊案吻合。

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責任編輯：李淇