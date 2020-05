【東華抗疫騷】姜濤+Anson+許廷鏗勵志合唱　楊千嬅周柏豪再合體為港人打氣

▲ 千嬅柏豪合唱。

東華三院「LOVE actually LIVE actually」抗疫慈善音樂會今天(5月2日)晚上9時至11時舉行,演出上將有容祖兒將與多位小朋友合唱、陳柏宇父女合唱、楊千嬅與周柏豪合唱等,為醫護人員打氣。TOPick新聞 facebook全程直播。

3位新世代男歌手許廷鏗、姜濤、Anson Lo合唱不同時期的勵志歌,包括《囍貼街》、《青春頌》及《The Best is yet to Come》,展現正能量。之後三人各自唱出新歌。

任牙醫的許廷鏗又跟多位醫護人員分享音樂心得。

▲ 許廷鏗姜濤Anson Lo合唱。

連詩雅出場,跟醫護人員組成的樂隊合唱《到此為止》及《過路人》。之後鄭融唱出《紅綠燈》,周柏豪出場跟她再合唱《一事無成》。

柏豪跟楊千嬅再度同台,唱出《背後女人》。

▲ 千嬅柏豪分享疫情感受。

柏豪表示,在疫情中體會更要珍惜家人,明白幸福非必然。而千嬅亦感性道:「人生無常,必有有高有低,在疫情中當下可能會難過,但最重要是家人朋友可以齊齊整整,學識感恩,好好珍惜身邊人。」

最後一眾歌手及醫護人員齊齊鼓掌為香港打氣。