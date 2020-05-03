【郭富城音樂會】城城接歌神棒開網上開免費騷　Aaron出錢出力為舞蹈員籌款　

▲ 城城舉行《郭富城鼓舞·動起來Online Concert 2020》為舞蹈員籌款及香港人打氣。

城城郭富城開網上免費音樂會！早前歌神許冠傑（Sam）為前通利琴行員工及香港人打氣，於是舉行網上免費音樂會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，反應熱烈，大會指全球逾640萬人次收看。

舞台王者郭富城接歌神棒，將於本周六（5月9日）下午5時至6時舉行《郭富城鼓舞·動起來Online Concert 2020》，演出地點與許冠傑上次的音樂會一樣在海港城天台停車場，並同樣為全球免費直播。

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▲ 《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》演出反應理想。

城城是次演出目的是為受新冠肺炎疫情影響導致沒工開的舞蹈員及電影界人員籌款，以及為香港人打氣。

據悉，郭富城出錢出力已私人率先捐出數十萬元予一班收入舞蹈員解燃眉之急。而音樂會當日，郭富城將聯同100位舞蹈員演出。音樂會進一步詳情，將在明天（5月4日）公布。

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