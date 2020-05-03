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【朱智賢出軌】偷食黎振燁後認錯獲TVB放生　朱智賢被揭一早發明星夢最愛收兵【有片】

娛樂 10:34 2020/05/03

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

朱智賢獲TVB放生。

前港姐朱智賢（Ashley）被爆背著謝東閔搭上有婦之夫黎振燁，上月被踢爆在屯門遠離巿區位置「偷食」心形蛋糕，之後朱智賢偕同緋聞男友謝東閔開記招，灑淚認錯，而黎振燁亦拖著快臨盆太太向傳媒表白斬斷霧水緣。

有指TVB「棄黎保朱」，日前更為朱智賢拍了一輯「奮鬥短片」，企圖為偷食的朱智賢洗白。

朱智賢背謝東閔出軌後，雙雙開記招交代事作。（黃建輝攝）

【綠帽俠】被指背朱智賢暗交湯洛雯曾淑雅　謝東閔10個字回應偷食指控

朱智賢偷食人夫黎振燁後，上周三（29號）男友謝東閔開記招公開道歉，有傳朱智賢向公司表示徹底知錯，而無綫高層亦對朱智賢聽話認錯感到滿意，同時朱智賢尚有三齣劇集拍峻未播出，為免再如黃心穎事件要斥資重拍，故願意今次放生朱智賢。

昨日TVB在社交平台更推出一條朱智賢的短片，重新剪輯她由入行至今的演出及訪問花絮，片段旁白多次讚朱智賢從港姐落敗中向上爬，從未放棄入娛樂圈，又讚她近年人氣急升，受到廣告商垂青。

短片中詳細介紹朱智賢港姐後的「奮鬥史」。（影片截圖）

【朱智賢出軌】黎振燁偷食或致星途盡毀　懷孕妻疑為保丈夫事業無奈選擇原諒

當中在社交平台更寫道不希望偷食事件，影響朱智賢多年在事業上的努力，似為要替朱智賢洗白，圖挽回觀眾對她的信心。 

短片推出後，網民反應激烈，更指朱智賢成功扮弱者博取監製歡心，為她拍洗白片，而監製張志明向傳媒解釋，製作此系列奮鬥史短片，目的想將一些不為人知而又奮鬥多時演員重新介紹予觀眾，不認同偏私朱智賢，特地要為此澄清。

事實上，朱智賢本是無綫今年力捧名字，雖拍《食腦喪B》跟黎振燁搭上，但劇集未受影響，另外，朱智賢亦有份拍《踩過界II》，但戲份已完成。

片中又見朱智賢平時參予義工的工作。（影片截圖）

至於《東張西望》主持工作，現時則被暫停，但有指朱智賢只是停工兩個星期，先觀察外界對的反應，如醜聞未有再升溫，朱智賢很快回歸幕前。

不過，有報導指朱智賢的舊友向傳媒爆料，指朱智賢在讀書時期已發明星夢，又一早愛「收兵」，更指她入行樣子跟讀書時有別，似乎朱智賢仍有不少花邊新聞，是否能翻身有待觀望。

黎振燁朱智賢車廂偷食邊款蛋糕【上一頁】黎太窮支持丈夫卻遭無情背叛【下一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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