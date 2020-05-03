【新冠肺炎】港府將全民派可重用口罩　袁國勇：戴口罩是唯一不可放寬措施

▲ 袁國勇表示，港府將全民派口罩，這款可重用口罩可洗60次，由創新科技局研製。

本港新冠疫情持續超過3個多月，港大微生物學系講座教授袁國勇今早（3日）在一個電視節目表示，據他了解，港府將全民派口罩，這款可重用口罩可洗60次，由創新科技局研製，故此市民不用擔心無口罩，不能再有藉口不戴口罩，對環境保護都好。

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袁國勇又指，戴口罩是非常重要的措施，因在瑪麗醫院實驗證明，今次病毒主要不是靠空氣傳染，而是靠口中所噴出的飛沫傳染其他人，而香港目前做得最好的措施，就是是全民戴口罩，上班時有97%人戴口罩，所有防疫措施可以放寬，但戴口罩就不可以。

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他又明白市民會有困難，夏天即將來臨，天氣會很熱，戴口罩不舒服、會敏感，但不戴口罩會有代價，如果身邊有隱性病人就會被傳染，所以尤其到夏天，市民都會逗留室內有冷氣的地方，大家聚在一起，如果不戴口罩，問題會更大。

袁國勇重申，本港是需要放寬很多疫症控制的措施，但同時不可隨便放寬，亦要有重要措施是不能放鬆，相信口罩是最重要的，其次是手部衞生，自己衣袋中必備搓手液，每次與他人見面後都會消毒雙手。

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記者：陳子謙