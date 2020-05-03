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【日本疫情】疑因奧運延期疫情影響生意受挫　東奧火炬手兼餐廳老闆走上絕路店內自焚

健康 11:33 2020/05/03

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

一名早前被獲選成為東奧火炬手的餐廳老闆，早前被發現在店內自焚身亡。

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本至今累計14571人確診、474人死亡，原定於今年7月舉行的東京奧運亦被迫延期，讓當地不少期望可借此振興經濟的商戶大失預算。當中，東京練馬區一名早前被獲選成為東奧火炬手的餐廳老闆，疑因餐廳經營受挫，上周四晚（30日）被發現在店內自焚身亡。

據日媒NHK報道，練馬區一間炸豬扒店當晚突然發生火警。大火被救熄後，當局在火場發現54歲的餐廳老闆被嚴重燒傷，其身體曾經淋上大量食用油，送院後終告不治。據警方初步調查，懷疑死者因餐廳經營困難而自焚。

據當地商店街會長透露，死者性格開朗友善，生前與妻子共同經營炸豬扒店，本身更是業餘馬拉松跑手，早前更代表商店街成為東奧火炬手。但受到疫情影響、東奧延期，其餐廳自4月13日起已宣布暫停營業，另有消息指，死者生前曾向友人透露對餐廳前景感悲觀的想法。

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責任編輯:羅嘉欣

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