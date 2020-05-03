【日本疫情】疑因奧運延期疫情影響生意受挫　東奧火炬手兼餐廳老闆走上絕路店內自焚

▲ 一名早前被獲選成為東奧火炬手的餐廳老闆，早前被發現在店內自焚身亡。

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本至今累計14571人確診、474人死亡，原定於今年7月舉行的東京奧運亦被迫延期，讓當地不少期望可借此振興經濟的商戶大失預算。當中，東京練馬區一名早前被獲選成為東奧火炬手的餐廳老闆，疑因餐廳經營受挫，上周四晚（30日）被發現在店內自焚身亡。

據日媒NHK報道，練馬區一間炸豬扒店當晚突然發生火警。大火被救熄後，當局在火場發現54歲的餐廳老闆被嚴重燒傷，其身體曾經淋上大量食用油，送院後終告不治。據警方初步調查，懷疑死者因餐廳經營困難而自焚。

據當地商店街會長透露，死者性格開朗友善，生前與妻子共同經營炸豬扒店，本身更是業餘馬拉松跑手，早前更代表商店街成為東奧火炬手。但受到疫情影響、東奧延期，其餐廳自4月13日起已宣布暫停營業，另有消息指，死者生前曾向友人透露對餐廳前景感悲觀的想法。

更多關於日本疫情資訊，請看:

【新冠肺炎】日本政府公布13項新冠肺炎重症症狀 嘴唇發紫呼吸急促應求醫

【日本疫情】福岡600歲黑木大紫藤歷無數戰火 防人群聚集狠心剪斷盛放紫藤花

【復陽個案】日本女學生出院後8日「復陽」 嗅味覺異常二度確診傳染同住家人

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯:羅嘉欣