【愛妻號】關禮傑爆拍《新紥師兄》愛上張曼玉　結婚30年零緋聞仍常送花給太太

▲ 關禮傑自揭當年曾對張曼玉念念不忘。

現年58歲的關禮傑，保持凍齡美魔男外號多年，在剛播畢的《機場特警》依然顏值甚高，在結局篇壯烈犧牲一幕更受關注。由80年代《新紮師兄》的柔弱「好姐」，變成今天愛妻號好爸爸，關禮傑近日受訪，卻自揭當年拍劇曾把持不定，幸而最後能抽離角色。

關禮傑近日接受香港電台第一台《舊日的足跡》節目主持車淑梅訪問，談及演藝生涯以及多年來零緋聞的秘訣。

▲ 關禮傑接受車淑梅訪問。（港台提供）

【機場特警】關禮傑結婚30年零緋聞 愛妻號：最緊要能給她安全感 【有片】

關禮傑參加TVB藝員訓練班入行，他第一齣被派演出的TVB劇是《萬水千山總是情》，演汪明荃和四哥謝賢的兒子，但自言演得不好，稱對於角色的掌握，實在不及斯斯文文的梁朝偉和多多聲氣的周星馳。

後來關禮傑的演出機會少了，眼見其他同學慢慢走紅，令他感到妒忌又自卑。幸終遇上機會，執二攤飾演《新紮師兄》中「好姐」一角。

他表示：「當時（監製）招振强看我高大但沒有男子氣，所以給我這個角色……我要多謝偉仔（梁朝偉），他從未跟我講鼓勵說話，但他用身體語言、實際行動去幫我完成一場喊戲，幫我上到一個位置，我好感激佢。」

▲ 關禮傑在80年代跟張曼玉幾度合作。

《新紥師兄》劇情講述關禮傑愛上了張曼玉，兩人有不少對手戲。關禮傑稱讚張曼玉十分聰明，拍劇易上手，又願意醜化自己成為四眼妹。

關禮傑大爆，當時自己正與現任太太拍拖，但間中也會走不出角色，會掛念張曼玉，不過拍完戲，他便會專業抽身，所用辦法原來是靠做運動。

入行 38 年的他，至今一直零緋聞，究竟如何做到，關禮傑說：「我就是要給太太安全感和信任感。在內地拍戲會有狂蜂浪蝶，但我不會畀機會自己，亦不會畀機會對方，會主動拒絕，同時會叫太太來。」

▲ 跟太太結婚30年代，關禮傑保零緋聞紀錄。（取自IG）

【機場特警】58歲關禮傑封凍齡美魔男 美魔男吃素操肌有秘訣

他笑言女士好敏感，當對方見到太太出現慢慢就會走：「今年我們結婚30周年，我希望可以跟見證我們這段婚姻的朋友食一餐飯，如果兩個女在身邊就最好！我平日用小動作冧太太，她說送花不環保，我就會突然送她一枝，她會好開心，我多謝她多年來對我的信任和支持。」

關禮傑有兩個美麗女兒，他說女兒從來沒有參選過香港小姐，對於入娛樂圈興趣不大。

▲ 關禮傑在《機場特警》體格不輸於年青演員。

他又欣賞不少新一代演員，如張振朗、楊明、蔡思貝等，指他們經驗豐富，有自己想法，能夠將角色加入好多情感；也力讚陳山聰勤力：「我覺得肯做運動的人不會壞到哪裡，所以我要同女兒講，揀丈夫最好揀鍾意做運動的！」

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