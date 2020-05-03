【情何以堪】港人假期湧至郊野行山遺垃圾　年邁清潔工揹大袋垃圾落山

▲ 山野間被遺下的垃圾近期劇增，最終負責「執手尾」的總是一班高齡體弱的老人家。

本港的新冠肺炎疫情放緩，不少市民在連日假期前往郊遊。不過，隨着郊外人流增多，山野間被遺下的垃圾亦劇增，最終負責「執手尾」的總是一班高齡體弱的老人家。

有網民日前在塔門郊野公園拍到一位滿頭白髮的老翁，正擔起兩大袋垃圾的照片。該網民指：「當香港人一窩蜂地湧去享用郊野公園後，留低的垃圾幾乎都由這些高齡體弱的老人家，用他們身體奴隸式地把各位享樂過後的後遺症搬落山的」。

他反問：「大家認為一位這樣的老人家，要上落山來回多少次才可以把一個滿瀉通地的垃圾收集處的垃圾搬落山？一個郊野公園有多少個為遊客提供如此沉重代價的方便垃圾收集箱，在大家有如性發洩式享受之後，要用多少個這種『奴隸式勞役』老人家為香港市民善後?」

事實上在復活節長假期間，亦有大批遊人湧往塔門登島露營，各式各樣被遺棄的垃圾亦在島上隨處可見。當時有網民批評，人們隨地丟棄的垃圾會令當地的野生動物，如牛隻等在覓食時誤吃塑膠，導致牠們的胃部可能因此被堵塞而往後不能再進食，最終因此而「慢性『被自殺』」，他直言：「你不殺隻牛，隻牛卻因你而死！」

而漁護署早前亦曾指出，當局單於2020年首兩個月在郊野公園內所收集到的垃圾數量，已經比去年同期上升約一成，近日已透過靈活調配人手，加強巡查和清潔場地。

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責任編輯:王俊賢