【趙斗淳事件】韓女童被性侵終生用尿袋　小說家憶女童父親一句話：不能忘掉的記憶就戰勝

▲ 受害女童曾向小《素媛》作家寫下「長腿叔叔」。

南韓電影《素媛》改篇自真實罪案「趙斗淳事件」，犯人趙斗淳在2008年，暴力性侵當時只有8歲的女童，導致其大小腸流出，需終身使用尿袋及人造肛門過活。趙斗淳被判12年有期徒刑，將於今年12月出獄。

「趙斗淳事件」當年震驚韓國社會，小說家蘇在沅在2010年把事件寫成小說，2013年被改編成電影上映。他憶述，當時為取材，曾與受害女童和其父親多次見面，女童記得的很多，但她卻用天真無邪的笑容給他寫了一句話，令他不禁紅了眼眶。

蘇在沅接受台灣《ETtoday》訪問時表示，2008年看到趙斗淳性侵案的新聞，感到非常憤怒，

我受到了很大的衝擊，對趙斗淳殘忍的犯罪可說震驚到3天喝不下水的程度。

不能忘掉的記憶就戰勝

他其後決定要把事件寫成小說，令更多人關注。蘇在沅透過報社記者獲得受害女童父親的電話，最初他擔心對方不願重提事件，又或害怕受訪，但想不到得到預期外的反應。

女童父親不需要任何的說服就接受了採訪，當時對方說了一句話，也是在我的作品中出現過的一句話：『不能忘記的記憶，就要戰勝它。』

父親希望透過蘇在沅的作品，幫助他們家庭戰勝困難，也希望其他小朋友不用再受這種痛苦。蘇在沅憶述，首次與女童和父親見面時，女童正在醫院接受治療。

她是非常漂亮和純粹的孩子，一看到我就露出微笑，那笑容就像是調皮的天使，父親也以昂然且堅毅的樣貌大方的迎接我。

蘇在沅表示，女童記得很多，她記得那是很冷的冬天，記得在哪個醫院治療等。除了醫院，蘇在沅亦陪女童接受心理治療、也試過兩人單獨吃飯。女童向他索取聯絡方式，隨後女童就向他發了6字短訊。短短數字令蘇在沅非常感動和難過，淚水也不自覺地流出，

她寫下了「長腿叔叔」（韓文為6字키다리 아저씨）。孩子知道長腿叔叔這個童話，她曾經也需要童話裡那個和超人一樣隨時陪伴在身邊的長腿叔叔。

案發經過

「趙斗淳事件」發生於2008年12月11日，當年僅得8歲的娜英於上學期間被行為怪異的趙斗淳誘拐至教會廁所，將其衣服脫光後強逼她就範。娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，頭部被他猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強行施暴得逞，造成娜英臉部、腹部、骨盆受重創，更引致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有八成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。不過根據韓國法例，趙斗淳的暴行本應判刑15年，但他不斷強調自己醉酒和記不起當時的事情，因而獲減刑至判囚12年，全案不可上訴，而趙斗淳的刑期將於2020年12月屆滿。

至於娜英的近況，據南韓媒體報道，娜英的父親近日在一個節目中分享道，女兒經歷性侵後回歸校園讀書，雖然過程非常艱辛，在校園亦受到同學的歧視，但娜英順利完成了考試，相信她可以實現夢想，立志從醫幫助更多人。

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責任編輯：王明芳