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【網絡熱話】「大笨象，揸支槍，去打仗」下句測出邊區長大？　「理論」提出者現真身：估唔到成熱話

娛樂 12:15 2020/05/03

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

究竟「大笨象，揸支槍，去打仗」的下一句是甚麼？

早前ViuTV節目《空肚講宵夜》主持人之一梁祖堯問其餘兩位主持人陳俞希（Hailey）和蔡瀚億香港經典童謠：「大笨象，揸支槍，去打仗」的下一句是甚麼，並指出憑選擇下句為「打唔贏」還是「打完仗」，就可分出回答者是在香港島還是九龍新界成長。

梁祖堯在節目以篤定的語氣指，答「打唔贏」者，是在九龍和新界長大的小孩。至於答「打完仗」就是在香港成長。

【網絡熱話】「大笨象，揸支槍，去打仗」下一句是甚麼？　一句童謠測出邊區長大

梁祖堯講「大笨象，揸支槍，去打仗」童謠引起網上熱話。

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黃偉文現身解說

此「理論」一出即成網上熱話，當中有網民覺得很準，可是也有不少人指出十分不準確。原來此「理論」是由著名填詞人Wyman黃偉文提出。

黃偉文在昨晚（5月2日）於個人IG發文稱：

既然阿祖講咗，咁我都唔瞞大家。🤣 （頂，梁栢堅話原來我就係呢個故仔嘅華南海鮮市場」）

無錯，呢單嘢，係嚟自我嘅。其實係35年前我一條九龍仔第一次過港島區做暑期工（喺渣甸坊街邊檔賣”仿”日系cheap男裝售貨員）啲同事傾偈嗰陣發現嘅，十幾年前講俾梁祖堯聽，估唔到三分一個世紀之後變返熱門話題！

黃偉文指，此分辨港島還是九龍新界成長的「理論」已是35年前發生的事。（取自黃偉文IG）

最後Wyman再補充稱：

#估唔到自己可能係因為呢個35年前嘅無聊發現被記入史書而唔係因為歌詞

#歌有歌命八卦嘢都有八卦嘢命

#35年後再上榜

#阿祖你份人幾均真過咗咁多日仲記得credit返我

#至於我呢真係發夢中搞到咁大之後15分鐘前至知 （後話，從呢幾日數據睇，不少年輕港島人打唔贏，可能係近30年B已經慢慢壓倒A成為主流，一統天下，但30年前港九真係壁壘分明，一邊打完仗一邊打唔贏，一條海底隧道已經足夠劃開兩邊微地區文化。）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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