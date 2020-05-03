【新冠肺炎】袁國勇稱限聚令難以執行需重新檢視　目前有條件放寬限制措施

▲ 袁國勇指，限聚令難以執行，需要重新檢視所有防疫措施，但認為不能夠一下子放寬。（資料圖片）

本港新冠疫情持續超過3個多月，港大微生物學系講座教授袁國勇今早（3日）在一個電視節目上表示，本港連續多日沒有出現本地感染個案，加上整體確診數字、死亡人數和醫護感染數字是較低，認為現時有條件放寬限制措施。他又指，限聚令難以執行，需要重新檢視所有防疫措施，但認為不能夠一下子放寬。

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袁國勇坦言，病毒不會隨著時間離開我們，不會像沙士在7月時消失，因為疫症在全球蔓延，以前連續14天沒有個案代表安全，人類可以重過以前的生活，這已經是不可能。

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他續指，難以沿用28天無個案的原則來考慮放寬防疫措施，因為隨著時間市民已無法跟從防疫措施，假日期間不論是公園或商場都有大批人聚集，限聚令基本上是不能執行，認為目前應重新檢討所有防疫措施，了解有沒有措施可以放鬆。

袁國勇又指，放寬防疫措施是有代價，可能會出現零星個案，甚至有群組感染，所以考慮放寬措施時， 要視乎疫情發展而定，目前是可以逐步放寬，但不能夠一下子放寬，而邊境措施應是最遲放寬。

他認為，食肆、卡拉OK及酒吧等處所較為高危，政府要與業界要找出關鍵的高危控制點，如果能夠將交叉感染的風險減到最低，可以考慮恢復行業正常運作。

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記者：陳子謙