【新冠肺炎】港大證雞尾酒療法可令病人提早5日出院　袁國勇籲市民勿對疫苗抱太大期望

▲ 袁國勇明言，市民不要對疫苗抱有太大期望。

新冠肺炎疫情全球肆虐，全球多個地方積極研發疫苗。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，港大研發的疫苗最快都要一年才會有，目前仍處於動物測試階段，又明言不要對疫苗抱有太大期望，因為人類歷史上，從未試過在大量人士身上注射冠狀病毒的疫苗，無法估計注射疫苗後的後果。

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他坦言，即使現在有疫苗，自己也不會願意接受注射，寧願靠戴口罩，所以當一年後有疫苗推出時，等待其他人接受注射後，了解會否令病情更嚴重，或會否出現格林巴利症候群的副作用。

至於抗病毒藥物方面，袁國勇透露，港大醫學院下周將在權威醫學期刊《柳葉刀》發表文章，提到利用雞尾酒療法，可以將病人的住院日數減低約5日，亦可減低病毒載量100至1000倍，又指醫管局正積極購入相關藥物，即使沒有利巴韋林藥物，亦可有其他藥物可替代。

回顧抗疫100多日，袁國勇對於香港目前有階段性的成功表示感恩，除了政府十分支持抗疫工作，香港市民亦很合作，最希望市民可以繼續努力，在疫症期間可以反省，香港可以如何向前走，以及互相幫助。

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記者：陳子謙