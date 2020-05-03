張建宗：若非法集會持續　經濟復原將會是難上加難

▲ 張建宗指非法集會和示威活動可能對公共安全構成威脅。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（3日）發表網誌指本港社會瀰漫着一種不守法的意識，可能對公共安全構成威脅，又指若非法集會持續，經濟的復原將會是難上加難。

他提到有賴港人同心協力，最近本地疫情稍緩，但近日有人再次發動非法集會和示威活動，不但增加疫症傳播的風險，更可能對公共安全構成威脅。

張建宗先指《基本法》保障香港居民享有基本權利和自由，包括言論、新聞、信仰自由，還有結社、集會、遊行和示威的自由，亦列明香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，同時也是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府。他表示《基本法》為香港的「一國兩制」、「港人治港」和高度自治的基本方針政策提供了堅實明確的法理基礎和憲制依據。

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他續指本港社會瀰漫着一種不守法的意識。自去年6月，有1,400場公眾活動，其中很多演變成嚴重違法暴力。被捕者當中約四成是學生，18歲以下接近1 400人，年紀最小的只有11歲。被落案控告的學生超過460人，當中年紀最小的三人都是12歲。而經過司法程序處理的被捕者中，已有八名18歲以下的人士被定罪，當中年紀最小的只有13歲。這些青年人以身試法，自毀前途，令人痛心。

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他強調，無論政府再投入更多資源、推出更多措施支援受疫情影響的市民和企業，假如社會的治安仍然持續受到非法集會、示威以及暴力的威脅，公然挑戰法治及社會安寧，市民的安全無法受到應有的保障，外資卻步，香港的經濟要復原，將難上加難。

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責任編輯：郭定穎