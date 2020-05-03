【冰島捕鯨】疫情影響加工廠運作捕鯨成本大增　冰島兩大捕鯨公司宣布停捕

▲ 受到冰島的鯨魚肉加工廠因疫情難以運作等因素影響，當地最後兩家大型的捕鯨公司宣布停止在今年夏天展開捕鯨作業。

新冠肺炎疫情下，儘管人類活動有所減少，但地球的生態難得地獲得一刻喘息的機會。冰島的鯨魚肉加工廠因疫情難以運作等因素影響，當地最後兩家大型的捕鯨公司宣布停止在今年夏天展開捕鯨作業，其中一家更表示會永久停止捕鯨。

據法新社報道，專門捕捉小鬚鯨的IP-Utgerd董事總經理表示，自當地禁止捕魚的沿海地區擴大後，捕鯨的成本變得昂貴，在冰島水域捕鯨已不再有利可圖，他因此表示：「我永遠不會再捕鯨，我會永遠停下來。」

冰島另一間捕鯨公司Hvalur的行政總裁亦表示，受到日本去年退出國際捕鯨委員會的因素影響，加上近期新冠肺炎疫情當局所推行的社區隔離措施，令當地的鯨魚肉加工廠難以運作，因此今年夏天不會派船隻出海捕鯨。

據資料顯示，冰島為目前全球剩餘3個的捕鯨國之一，其餘兩國分別為日本及挪威，當中以冰島的捕鯨量最低，自2003年恢復捕鯨以來，冰島已捕殺死了1505頭鯨魚。

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責任編輯:熊詠思

