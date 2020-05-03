【4億身家】鄧兆尊贈新歡戒指肯定地位　月花20萬養三頭家享齊人之福

▲ 4億身家鄧兆尊跟新女友打得火熱。

現年53歲的鄧兆尊，眾所皆知是粵劇大師新馬師曾（鄧永祥）的長子，而鄧兆尊另一為人津津樂道，自是多年來承認擁有3位紅顏知己，分別是被慣稱為大婆的Carmen、二房Cherry（車厘子）及三房Claire。

不過，鄧兆尊早前承已跟三房Claire和平分手，不愁寂寞的兆尊，已極速有新女友，繼續享齊人之福，而新女友L小姐亦受盡兆尊寵愛。

鄧兆尊過去多年來跟3位紅顏知己：分別被慣稱為「大婆」的Carmen、「二房」Cherry（車厘子）及「三房」Claire相處融洽，鄧兆尊對3位女友都一視同仁。

▲ 鄧兆尊近日稱已另結新女友。（東星圖片）

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當中Carmen、Cherry與鄧兆尊一起已約20年，地位穩固，而阿三Claire只拍了3年拖，早前兆尊就表示跟Claire已和平分手，但多情的他承認已另結新女友，繼續三女同行。

被指跟家人同擁15億遺產身家，並傳有4億資產的鄧兆尊，近日多度被傳媒拍跟新歡共同拍拖的照片，新女友身材略豐滿，兆尊曾指對方姓陳，可暫叫作L小姐。

▲ 鄧兆尊過去與3 位女友包括Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽。（取自微博）

L小姐曾跟兆尊出街時，被拍到有一名13、14歲女童隨行，未知是否L小姐的女兒，而兆尊亦盡顯慈父本色，照顧一大一小。

過去鄧兆尊曾稱對三個女友一視同仁，不會特別偏愛哪一個，也指不會跟她們結婚，稱「香港一夫一妻制很困擾我」，甚至去街也盡量三人或二人同行，也不會公開拖手，因此過去三女友和平共處。

不過今次新歡L小姐似甚得鄧兆尊寵愛，二人近日再被拍到在荃灣拍拖照，還在街上手拖手，如初戀情侶。

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▲ 鄧兆尊多年來都享齊人之福。（取自微博）

同時兆尊跟L小姐被發現一同戴著情侶戒指，不過二人的戒指都有八達通功能，未知是否方便鄧兆尊跟其餘兩女友解釋。

被指擁4億身家的鄧兆尊，曾表示自己月花20萬養三頭住家，但他亦十分節儉，出入未有請司機，日常跟女友拍拖都只在居所附近的灣仔、銅鑼灣一帶，因此今次跟新女友在荃灣區拍拖，也說十分罕有，可見新歡地位地殊。

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