黃偉綸開金口與建造業共唱勵志歌《抗疫同舟》　寓意本港成功抗疫

▲ 黃偉綸為《抗疫同舟》在錄音室錄音。

發展局局長黃偉綸今日（３日）發表指近日建造業同業再攜手，集合建造業議會、發展局、土木工程拓展署及10個專業團體和商會，一起錄製歌曲《抗疫同舟》，並邀請前線從業員和工友參與拍攝音樂短片，希望透過帶有動感和活力的旋律節奏，鼓勵大家在此艱難時刻互相扶持，一齊「撐」過去。

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一手包辦作曲填詞的土木工程拓展署可持續大嶼辦事處副處長（工務）汪志成說他希望創作一首勵志歌曲，鼓勵大家在這艱難時刻，發揮互助精神，同心抗疫。相信大家同舟共濟，定必能跨過困境。汪志成認為他之前創作的一首歌曲《薪火傳承》，其旋律及節奏輕快且帶有活力，十分適合激勵人心，遂以「同心」和「期望」為核心，把當中的歌詞改過來，成為《抗疫同舟》。

汪志成形容製作過程是一個「奇蹟」。由拍板、錄音到完成音樂短片製作，只需兩個星期，其中錄音只用了兩天便完成。他指當日土木工程拓展署署長劉俊傑主動聯絡建造業議會執行總監鄭定寕，他毫不猶豫地支持開展及推動製作工作，而立法會議員盧偉國和謝偉銓、10個專業學會和商會會長樂意抽空到錄音室錄音，還有眾多前線從業員和在工地上的工友參與拍攝，見證了業界的「同一心」。

黃偉綸指非常感謝汪志成創作了一首好歌，以及土木工程拓展署工程師王學林為製作音樂短片付出的努力。《抗疫同舟》這首歌，說這兩首歌都有一個很重要的信息，就是香港人同坐一條船，就讓我們放下不同，一齊努力，成功抗疫。

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責任編輯：郭家穎