陳茂波：將公布首季GDP　料按年增長將差於預期

▲ 陳茂波估計八月底大部份申請人可收到政府派款的一萬元。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日（3日）發表網誌指隨著疫情近日有所緩和，部份措施有望得以逐步放寬，讓社會生活、百業運作能逐步恢復正常。他續指目前還須小心，持續做好防疫，意味著本地經濟活動只能有限度逐步恢復。

他指香港經濟正處於深度的衰退，受環球金融海嘯衝擊，本港第一季GDP負增長7.8%。今年，在暴力衝擊與疫情接連打擊下，即將公布的第一季GDP按年增長預測將會更差，且是連續第三季度的萎縮，情況令人擔憂。他續提到如果疫情發展以至外圍帶來的壓力，令經濟萎縮幅度靠近預測的下限，這將是香港經濟自六十年代有紀錄以來最差的一年。

有見經濟環境極為嚴峻，政府將透過財政預算案及兩輪的防疫抗疫基金，推出規模合計約2,900億元的措施，支援巿民及企業應對難關，冀能紓緩燃眉之急，稍稍緩減即時的痛感。他續指需要穩定平和的社會氣氛，經濟才可恢復動力、甚至踏入復甦。

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他又提到早前在預算案中提出向全港合資格市民每人發放一萬元，按照目前的時間表，將於六月底接受合資格的市民登記，七月中開始現金到手，估計八月底大部份申請人可收到款項。

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責任編輯：郭家穎