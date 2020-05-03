【以身護孩】台住宅起火一家五口命喪火窟　醫生爸媽緊抱3子圖以肉身護孩

▲ 醫生爸媽被救出前緊抱3子，希望能以肉身護孩。

台灣高雄發生致命大火，當地一幢5層樓高的住宅大廈，今日（3日）早上發生大火，火勢迅速蔓延，有一對夫婦及3名兒子被困4樓，消防到場救出他們，惟5人送院搶救後均不治身亡。消防又指，在臥室發現5人時，夫婦緊緊抱著3名孩子，企圖以肉身護孩，當局仍在調查起火原因。

據台灣媒體報道，當地一幢民居的2樓單位最先起火，火勢迅速蔓延，消防派出12輛消防車和30名消防員到場救火。獲救民眾指，4樓單位有多人被困。高雄醫學大學附設醫院的前院長賴文德夫婦最先被救出，意識清醒，其哭叫救女兒一家五口。

一家五口喪命

消防隨後救出2名大人及3名小孩，包括賴文德的38歲女兒、40歲女婿，兩人亦為醫生，另有3名分別2歲、4歲及5歲的孫兒，5人被救出時已無生命跡象，送往醫院搶救無效。

消防指，5人均在4樓前側臥室尋獲，夫婦二人被救前緊緊擁抱3名幼子，企圖以肉身護孩。不過，屋內裝潢都是易燃物，火勢相當猛烈，加上加裝鐵窗及強化玻璃，屋內溫度很高，搶救不易，起火原因仍待調查。

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責任編輯：王明芳