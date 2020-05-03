【新冠肺炎】城大研新型通風系統　助醫護減低感染風險

▲ 林章教授將實驗室設成模擬病房研究「層式通風」，右邊綠框中為「層式通風」的出風咀，左邊紅框中為排風咀。

香港城市大學建築科技學部今日（３日）指新研發的層式通風系統，能使在隔離病房工作的醫護人員得到新鮮潔淨空氣，有助減低受新型冠狀病毒感染的風險。

建築科技學部主任林章教授自2003年沙士爆發後一直研究通風系統。他研發的層式通風系統，將出風咀及排風咀置於不同位置，出風咀可置於牆的中間位置，而排風咀則置於近地面位置，令新鮮空氣不會與「舊」空氣混合。而現時普遍採用的混合通風模式，將出風咀及排風咀同樣置於天花位置，林教授指，

保持醫護人員頭部氣流清潔及有效稀釋其呼吸區（離地面1.3至1.7米）極為重要。但現時隔離病房使用混合通風系統，即出風口及排風口均置於天花板位置，會將新鮮空氣混合『舊』空氣。新鮮空氣因氣壓不同會沿着天花板流動，與『舊』空氣混合再吹送至醫護人員的呼吸區；醫護人員吸入的是已在病房內停留一段時間、可能含有病原體的空氣，新鮮空氣未能十分有效稀釋醫護人員呼吸區的『舊』空氣。

新研發的層式通風是將出風咀設於牆壁的中部，安裝高度視乎房間用途而定，例如病房可設在離地面1.5米之處，即一個人站立時，頭部距離地面的平均高度，讓醫護人員可充分利用其與臥床病人兩者呼吸區近一米的高度差距，吸入鮮風。

▲ 圖表顯示採用不同通風系統下，病房內右床病人咳嗽一分鐘後，房間的飛沫濃度分佈情況。

林教授續指這個做法讓新鮮空氣沿水平方向送出，先到達醫護人員的呼吸區，然後才到病人呼吸區，氣流同時帶走病房內的病原體，最終由病人床頭附近近地面的排風咀排出。這樣既使醫護人員處於空氣比較新鮮的『上游』，亦能稀釋並直接排走病房內的污染物，又提到層式通風能輸送新鮮空氣和有效稀釋病原體，得以加強保護醫護人員，進一步減低風險。

研究團隊早前曾利用實驗和計算流體力學模擬，驗證層式通風策略應用於隔離病房通風系統的可行性，其效果理想。

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責任編輯：郭家穎