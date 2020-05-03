積金局推《強積金僱員百科》　鼓勵打工仔認識積金權益

▲ 積金局主席黃友嘉表示，推出《強積金僱員百科》為鼓勵打工仔認識積金權益。

積金局主席黃友嘉發表網誌，指出自從政府宣布810億元的「保就業」計劃之後，引起社會討論強積金覆蓋範圍。積金局早前已計劃於五一勞動節期間，加強向打工仔推廣對強積金的認識。其中重點之一是首次推出《強積金僱員百科》，綜合講解打工仔應注意的強積金事項，讓他們了解自身的強積金權利，亦可掌握管理強積金要訣，為未來退休生活早作籌謀。

黃友嘉指出強積金的設計涵蓋各行各業及多樣工作模式，目的是協助打工仔趁工作期間建立投資紀律，為未來儲蓄。打工仔工作生涯長達三、四十年，期間亦會經歷不同的工作環境或轉換不同的工作模式，所以打工仔有必要更了解強積金的運作，因為「識得多，自然用得啱」，權益有保障之餘，亦可以逐步強化自己的退休部署。

他亦希望借這個機會，向打工仔解釋一些理解上容易混淆的情況，以增加大家對強積金的認識：

兼職員工不用參加強積金計劃？

我聽見不少市民以至僱主誤以為兼職員工就不用參加強積金計劃，這謬誤會導致從事兼職工作的人士得不到應有的退休保障。 事實上，強積金法例的規定適用於全職或兼職工作，因此對於長期散工（俗稱長散）來說，僱主仍是要為他們供強積金。舉例說，在展覽業或零售業工作的兼職推廣員一般為兼職合約員工。推廣員的工作不定時，有時一個月只須上班一星期，但不論實際工作日數多少，只要受僱期滿60日，僱主仍須為兼職推廣員作強積金供款。

建造業和飲食業的「炒散」臨時工無須供強積金？

由於建造業和飲食業工友的流動性高，不少以短期形式受僱，當中大部分僱用期少於60日。因應這獨特的情況，強積金法例規定，建造業和飲食業的「臨時僱員」（即由僱主按日僱用或僱用期少於60日的僱員），不論受僱時間多短，即使只受僱一天，僱主亦須為他們參加強積金計劃及作出供款。 從事這些行業的工友大多按日發薪，並以現金出糧，但他們只要開設行業計劃下的臨時僱員戶口（俗稱「散工卡」），即使經常轉工，工友只須向新僱主出示相應的「散工卡」或戶口號碼，僱主就可以將供款存入其強積金帳戶。

60歲以上僱員不須供強積金？

強積金法例規定，除獲豁免人士，凡年滿18歲至未滿65歲，受僱不少於60日的僱員，均須參加強積金計劃。因此，即使僱員已年屆60，僱主仍然有法定責任為他們供強積金。如有僱員於在職時年屆65歲，僱主雖然不須再為該僱員作強制性供款，但我們仍鼓勵僱主為這些僱員作出自願性供款，繼續為他們累積退休儲備。

公司規模小就不需要參加強積金？

強積金是以僱傭為基礎的退休保障制度，所以企業無論規模大小，都必須根據強積金法例安排其僱員參加強積金計劃，並沒有因為公司規模小而獲豁免。

自僱人士不受強積金計劃保障？

自僱人士亦須按照強積金法例參加強積金計劃，向受託人申報入息並作出強積金供款。由於自僱人士沒有僱主供款的部分，因此供款額為自僱人士入息的5%。相比普通的打工仔，自僱人士不享有僱主提供的其他福利保障，所以他們更加需要為自己的退休，早日建立定期供強積金的習慣。 一些行業的從業員例如補習教師、美容師、樂器教師、健身教練等，由於工作性質關係，當中屬於自僱人士的比例較高。這些行業的從業員只要自僱滿60天就必須遵守法例規定，參加強積金計劃和定期作出強積金供款。

黃友嘉表示，本港疫情在過去兩星期開始有放緩跡象，各種公共設施陸續重開，公務員也會回復正常上班。雖然全面經濟復甦之路仍然漫長，但他相信只要僱主及僱員同心協力，定能克服難關，令各行各業盡快再次啟動，重新為香港經濟注入動力。

為了協助本港企業撐過目前的困境，政府早前公布了總值$1,300多億的第二輪防疫抗疫基金，包括$810億的「保就業」計劃。黃友嘉認為這項計劃層面之廣，及力度之強，可謂史無前例，反映政府對「保就業」的決心。

他呼籲各位僱主，為了僱員的飯碗和福利，應善用「保就業」計劃資助措施，在逆境下留住員工，期望在疫情受控後盡快復蘇。

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責任編輯 李志強