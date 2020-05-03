羅致光：勞福服務明起逐步恢復　料6月底前發放在職家庭及學生資助特別津貼

▲ 勞工及福利局局長羅致光表示，勞福範疇的服務會在明起逐步恢復，他又料防疫抗疫基金下向合資格的在職家庭津貼住戶及學生資助住戶發放特別津貼，能夠在6月底前發放。（資料圖片）

新冠肺炎疫情有所紓緩，政府明日（4日）起將逐步恢復公共服務。勞工及福利局局長羅致光表示，勞福範疇的服務會在明起逐步恢復，他又料防疫抗疫基金下向合資格的在職家庭津貼住戶及學生資助住戶發放特別津貼，能夠在6月底前發放。

羅致光在網誌表示，在職家庭及學生資助事務處的服務櫃檯及審批申請的工作將由明日起恢復正常服務安排，事務處會盡快處理手頭上的申請，務求讓在職家庭津貼申請人能盡快獲發津貼。

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他又指，事務處已全力推進在防疫抗疫基金下向合資格的在職家庭津貼住戶及學生資助住戶發放特別津貼的籌備工作，有關工作進展良好，預期將可按計劃於6月底前分批向合資格住戶發放特別津貼。

針對近日綜援申請個案急增，羅致光指，社署正採取三管齊下的方法，包括維持簡化程序，安排在2020年1月29日至11月30日期間到期的綜援個案自動獲續期共12個月綜援金。另外社署會作臨時內部人手調配安排，及透過退休後服務合約計劃，開展招聘前社署社會保障部員工。

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而勞工處所有服務櫃位將由明日起恢復正常服務時間，但涉及群組聚集的活動如大型招聘會仍需繼續暫停。社署亦建議各資助學前康復服務單位，由5月11日起逐步恢復提供在人流控制下的中心個別訓練服務，並以即將升讀小一的兒童作為優先對象。

羅致光強調，所有恢復的服務同時會保持社交距離，減低疫情在社區傳染風險；而服務單位須採取適當的防疫措施，保持單位環境衞生，並為工作人員提供適當的個人防護裝備。

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責任編輯：徐紹軒