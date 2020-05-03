【新冠肺炎】市建局重建進度受阻　韋志成料影響公營屋供應

▲ 韋志成（右）指疫情對重建項目造成不同程度影響。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今（3日）發表網誌，指新冠肺炎疫情對重建項目造成不同程度影響，以去年度的業務計劃為例，有3個涉及逾3,000個，包括新建公營和私人住宅的重建項目，原本2至3月開展，現在需暫緩，影響環環相扣的工序進度，長遠或影響房屋供應時間表，尤其在公營房屋方面。

市建局在未來5年，現金支出料高達600億元，以開展收購工作，但韋志成稱，現時市建局持有的現金儲備，僅約100億元。他認為，倘重建項目的各階段工作，均因疫情受阻，會使招標和收取前期款項的時間延後，直接影響資金周轉。他又相信，部分財務管理機制將未能發揮，影響市建局財務穏健。

韋志成解釋，重建項目的工作流程，包括凍結人口調查以核實居民身分、進行地區諮詢；之後交政府審視項目資料及公眾意見，才核准項目進行。完成這些程序後，市建局還要向重建項目內的物業業主提出收購、之後清場、地盤平整、招標、建造和樓宇落成後的單位驗收等工作。

各重建項目進度受阻

不過以前期的凍結人口調查為例，市建局需挨家逐戶與居民面談，了解受影響人士能否領取特惠津貼或安置資格，但他認為這些接觸或增加社區傳播風險，因此要暫緩。至於已展開的項目，如九龍城一個項目正處公眾諮詢階段，原定城規會1月底進行公眾意見審視會議，但已經押後數次，影響重建項目推展進度。

另外已展開收購的項目，部分個案未能取回物業空置管有權，需訴諸法律，但疫情影響法院運作，令清場進度受阻。而正在動工的項目，也因應內地停工，導致建築物原材料供應受阻，拖慢施工進度及落成日期。而疫情下的「限聚令」，也要將新建樓宇的驗收工作，分拆成多個參與人數較少的小組進行，影響驗收效率。

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責任編輯：吳卓峰