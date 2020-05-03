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中聯辦：強烈譴責西方反華政客干預香港事務和中國內政

政治 15:53 2020/05/03

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

中聯辦今發聲明指，對西方反華政客和美國國際事務民主協會（NDI）肆無忌憚干預香港事務和中國內政、惡意抹黑「一國兩制」言行，表示強烈譴責和堅決反對。（資料圖片）

美國國際事務民主協會早前發表報告，談及本港去年發生的反修例風波。中聯辦今（3日）發聲明指，對西方反華政客和美國國際事務民主協會（NDI）肆無忌憚干預香港事務和中國內政、惡意抹黑「一國兩制」言行，表示強烈譴責和堅決反對。

發言人指出，近日，美英個別反華政客對香港基本法23條立法大放厥詞，對香港警方的執法行動和香港司法制度作出歪曲評論，對「一國兩制」和基本法進行無理攻擊，其言論之荒謬、態度之囂張，令人震驚。維護國家安全是香港特區的憲制責任，純屬中國內政，其他任何國家無權干涉。這些政客的錯誤言論嚴重違反國際法和國際關係基本准則，是外部勢力粗暴干預香港事務和中國內政的又一例證。

發言人表示，美國國際事務民主協會日前發表的所謂「香港民主化承諾報告」，通篇充斥著謊言和「雙重標准」，歪曲「修例風波」真相，將極端激進分子連串無視法治、泯滅人性、觸目驚心的恐怖暴力行徑美化包裝為「和平示威」，詆毀依法維護香港穩定、捍衛法治秩序的特區政府和香港警隊。中方堅決反對這種為違法暴力分子撐腰張目、破壞香港繁榮穩定的惡劣行徑。

發言人強調，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，這一舉世公認的事實不容抹黑。中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

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責任編輯：莫稼浩

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