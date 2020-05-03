【東華抗疫騷】群星打氣騷共錄80萬人次收看　千嬅分享隔離時親子關係改善

▲ 周柏豪、楊千嬅、鄭融等多位歌手齊參予打氣騷。（視覺中國）

東華三院主辦《LOVE actually LIVE autually》抗疫慈善音樂會，於昨晚（5月2日）經該院Facebook專頁、Youtube頻道及TOPick facebook等多個網上平台順利播放。大會今日公布，是次網上音樂會由昨晚9 點至翌日早上，大會播放平台已有接近80萬人收看。

今次的直播音樂會因為受「限聚令」限制，大會希望減低聚眾，故有部份歌手是分時段錄映，並以網上直播形式播放。是次音樂會所籌得之善款將充裕東華三院整個抗疫援助計劃，用以提供防疫用品、措施、相關服務及緊急經濟援助予社會上有需要人士。此外，更希望透過是次音樂會為居家抗疫的市民提供娛樂，並同時為醫護打氣。

演出上多位歌手如楊千嬅、容祖兒、周柏豪、鄭融、連詩雅、梁詠琪、梁漢文，分別在家中錄唱片段，或在台上演出，為醫護人員打氣。

▲ 千嬅跟柏豪合唱《背後女人》。

其中楊千嬅已有半年時間沒在香港公開露面，千嬅受訪稱在家抗疫期間肥了10磅，但與兒子Torres有更良好的溝通。

千嬅說：「溫書忌親人！」她自我隔離期間，因補習老師不便上門，她日日陪兒子網上學習，教功課會「幾忟憎」，完全感受到做母親的壓力。

千嬅謂同時加深對兒子的了解：「彼此溝通多了，正如最近下廚，也是記起兒子說過同學母親會做飯盒，但媽咪沒有一次為他煮食，總不能用『忙』做借口。所以我努力學會煮幾味，學識基本的求生技能。」

音樂會中蔡一傑將「傑少廚房」搖身一變成為廚房音樂會，因為他在廚房內又唱又跳又炒餸，他表示，近期的抗疫心得是經常飲維他命，而且要不停洗手，在這段日子他多了時間了留家中，令他可以在廚技上大展身手。

連詩雅的抗疫心得是盡量留在家中多做運動，如果要出街口罩消毒液一定不離身，經常洗手，提高衞生意識。

▲ Gin Lee跟One Promise合唱。

Gin lee李幸倪指這段時間不能飛往大馬探望家人及朋友，所以約定每星期有幾日用視像聯絡，但這個疫情卻令他們加強了聯絡。

JW表示，近期她用得最多的是消毒噴剤，雙手不停要消毒，雖然大部份工作停止，不過她還有錄音，做定準備一旦疫情過後便可以接新工作。

姜濤及Anson異口同聲表示，會大部份時間留在家中自我進修。許廷鏗則希望透過音樂能在防疫期間幫大家打打氣，他更建議留家時可以多聽音樂，或者多些跟家人及朋友聯絡，互相關心。