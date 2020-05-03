【母子情深】向太陳嵐曾腦生血泡切除子宮　向佐哽咽：媽媽為家人捱到滿身病痛

▲ 向佐憶述母親曾因工作捱壞身子患重病。

向太（陳嵐）經常現身內地節目，並大方談及家事。近日向太跟兒子向佐一同亮相訪談節目《來自手機的你》，當中兩母子互講感受，日前一集中向佐更大爆母親工作成狂，當年生下他和弟弟後，沒休養好就拼命工作，結果捱壞身子，更哽咽道媽媽曾因病切除子宮。

向佐跟陳嵐在《來自手機的你》節目內，互訴母子情，大部分時間都甚溫馨，不過日前曝光的一集內容中，向佐就很感性的談及媽媽為工作、為家庭的付出，更積勞成疾，甚感痛心。

▲ 向佐和母親在內地節目分享母子情。（影片截圖）

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向佐在節目憶述：「她生完弟弟後，沒有坐月，第二天就立馬上班，那時候他們（父母）電影公司剛剛才創業，剛剛才起步，所以我跟弟弟長大以後，她得了很多嚴重的病。」

向佐更爆出向太曾患重病：「之前腦部有個血泡，才搞到自己的荷爾蒙失調，不然她不會（體重）重了很多，然後她子宮也拿掉了。」

向佐哽咽表示：「她為了我們三個男人，她真的把自己，就是弄得很多病痛了。」

母親向太在旁邊聽著，神態冷靜，並笑道近年都會將身體報告給向佐看，希望令他放心。

▲ 向佐哽咽道出媽媽為家庭的付出。（影片截圖）

向太也表示自己也有責任，稱：「我覺得互相都有責任，你父母應該告訴子女讓他放心，子女才會說我有什麼，也會告訴父母。」

向佐後來在微博也有分享節目片段，並留言：「媽媽是為了同時照顧好家庭和工作沒有做好月子落下了病根，加上高強度的工作才導致身體激素失調做了摘除子宮手術，天生樂觀的她從不在人前提起這些。歲月從不敗美人，不管以前還是現在，妳永遠都是我心裡的大美女。」

向太曾指不留身家給媳婦

向佐的父親、向太陳嵐的丈夫向華強，正是香港電影出品人、電影公司中國星集團的主席，坐擁百億身家。於2005年更聯同李連杰設立「壹基金」救災扶貧。

▲ 去年向佐結婚，向華強夫婦為子辦豪華婚宴。（取自微博）

兩夫婦一直忙於電影製作工作，其實向太一向對兒子十分有關心，去年她曾亮相內地真人騷《我家小兩口》，談到會為剛結婚的向佐鋪路，並希望他可以闖出事業。

向太更分享，指若果將來郭碧婷與向佐離婚，將會分不到向家的錢，她立即解釋：「我們是弄了信託基金，分不走，不屬於她也不屬於向佐，然後讓他們餓不死也敗不了。」

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