【疫境求生】日本劍手受疫情影響被停贊助　為保生計轉做外賣員不氣餒

▲ 日本劍手受疫情影響被停贊助，為保生計轉做外賣員不氣餒。

新冠肺炎疫情肆虐下，原定在今年7月舉行的東京奧運亦被迫延期，不少選手甚至因此連生計也出現問題。曾於倫敦奧運勇奪銀牌的日本劍擊運動員三宅諒，近日亦因為將陸續與贊助商合約期滿，只好開始在外賣平台送外賣幫補生計。

需負擔67萬日圓訓練費用

據資料顯示，今年29歲的三宅諒是日本知名劍擊運動員，於2012年倫敦奧運會他曾以主力選手身份替日本拿下男子劍擊團體銀牌。他原本將於今年在東京主場再戰奧運，力爭職業生涯第二面奧運獎，但日本國內的訓練場地因疫情全數關閉，沒有訓練及比賽，他只好留在家中。

雪上加霜的是，三宅諒與3家贊助公司的合約期亦將屆滿，這意味着他的收入會歸零，還需要負擔67萬日圓（約4.86萬港元）的訓練費用，這筆費用因而讓三宅諒十分頭痛。

為了避免狀態下滑，三宅諒想找一份時間不需要太密集的工作，最後他選擇擔任外賣平台的兼職外賣員幫補生計。不過首天上班因仍未熟悉工作程序，當天收入只有4688日圓（約340港元），他表示：「因還不是很熟悉，所以花了點時間適應還有找路，希望可在疫情結束前能夠維持生活。」

疫情期間得贊助感不負責任

對於打工的原因，他表示：「說實話，不知道未來會怎麼樣，因此如果在這段期間得到贊助總覺得有點不負責任，不僅對企業不好，對自己而言也會造成巨大壓力」。

不過他強調自己不會放棄，「雖然奧運能否於明年順利舉行仍是未知之數，不過我自己仍然渴望再戰奧運，所以我需要設法解決現時的困境。兼職送外賣對我而言不是問題，這是維持生計的方法，因為我不希望放棄來年征戰奧運的機會，為了在疫情後可以到海外訓練和比賽，我必須咬緊牙關」。

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責任編輯:王俊賢