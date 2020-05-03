【五一黃金周】沙田好運中心近半舖位空置　小店嘆生意慘淡面臨結業

▲ 沙田好運中心遠離大門的舖位十室九空。（陳靜儀攝）

本港新冠肺炎疫情近日有所緩和，市民外出活動增加，但五一黃金周期間眾多的旅客卻從市場絕跡。沙田好運中心小店不少，地理位置近沙田新城市廣場，人流生意理應不俗，但受疫情打擊，現時近半舖位未能租出，不少「留守」的小店慨嘆指，黃金周的生意較上年大跌。

過去五一黃金周均吸引不少內地旅客來港消費，但過去內地客常到的沙田區，今年卻生意淡靜。在沙田好運中心從事服裝小店店員10多年的吳女士指，受疫情影響，五一黃金周期間生意較去年少8成。

吳女士指出，店舖受多方面因素夾擊，導致經營困難。首先，內地客的減少固然對店舖生意有影響，但更大影響的是，街坊們面對失業和開工不足等問題，對服裝的消費意欲不高，「好多街坊同我講，做到『廿年老臣子』都要被人炒，點會有心情買衫？」

她又憶述，過去好運中心小店林立，但疫情後卻爆出結業潮，不少逾10年老店均捱不住結業。據記者觀察所見，好運中心逾210個舖位當中，最少91個舖位未能租出。

對於未來，吳女士坦言小店亦只是在掙扎，店主亦已明言，如下半年經濟未能好轉，恐怕小店將不會續約。

疫情趕盡內地客 藥房被逼搬舖 縮水75%

在同一商場從事藥房員工的許先生則指，今個黃金周生意少了8成，過去受內地客歡迎的奶粉，保健品等商品均面臨滯銷。他直言現時經營困難，藥房亦要由對街旺舖搬入現時商場內的舖位，店舖面積縮水75%。

對於今年生意慘淡，許先生表示「預咗」，但作為藥房，難以用減價促銷等方法應對，唯有見步行步。

▲ 在好運中心藥房工作的許先生指，藥房因疫情下生意差，被逼大舖搬細舖。（陳靜儀攝）

專做街坊生意 手機零件小店無視旅客減少影響

有人歡喜有人愁，在眾舖大呻經營困難的情況下，在好運中心打理手機零件小店10多年的葉先生指，小店主打街坊生意，過去黃金周對店舖生意幫助不大，所以今次內地客減少，對小店影響不大。

他又指，疫情下生意或多或少受影響，但隨疫情緩和，生意亦同步增加，希望未來會逐步好轉。記者在訪問過程中觀察所得，該舖10分鐘內已有2-3名客人，生意應該不俗。

▲ 手機零件店店員葉先生指，店舖主打街坊生意，所以「疫市」下受的影響較細。（陳靜儀攝）

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記者：陳梓蔚