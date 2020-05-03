【無懼染疫】留英照顧新冠肺炎患者　愛心美女醫學生分享見聞：難過病患孤獨死去

▲ 22歲的留學生留守英國照顧新冠肺炎患者。

在新冠肺炎疫情下，醫護人員都冒著被感染的風險，盡心盡力照顧病人。新加坡一名22歲美女醫學生，就為了照顧患者而留守英國。她在社交網站分享救治病人的經歷，獲得大批網民讚好和分享，爆紅網絡。

22歲的闕微晴（音譯，Dawn Chueh Wei Qing）留學英國紐卡索大學（Newcastle University），目前是醫學系3年級，並於當地醫院實習當醫護助理。在英國的新冠肺炎疫情大爆發後，她決定留守幫助，協助檢查患者的血壓和心跳。她表示，若返回新加坡需要隔離14日，她亦無法棄病患和同事於不顧。

▲ 闕微晴留守英國協助抗疫。（影片截圖）

她近日在facebook專頁「Honour Singapore」拍片分享值班時的所見所聞。她表示，近日見到的新冠肺炎患者死亡個案，已超過她一輩子見過的死亡人數，試過當兩晚夜班，就見證3名病患去世。

他們呼吸困難，起初還很清醒，能說出遺願，但數小時後就因病情惡化而死亡。

▲ 有患者夫婦每天都有透過視像見面。（影片截圖）

有病患孤獨死去

闕微晴又指，最難過是見到一名女病患孤獨地死去，家人因疫情無法前來送她最後一程。她亦分享了一些窩心的片段，例如照顧過一對恩愛的確診老夫婦，他們雖被迫要分房治療，但每天都要通過24小時直播與對方相見。

要是出現技術故障，他們會馬上按鈴求助。丈夫會緊張地說，「我看不到我老婆！」

而在影片的最後部分，闕微晴隔空向母親道謝，感謝媽媽體諒，並向媽媽送上飛吻。

我值很多晚班，照顧很多新冠病人，我知道你並不喜歡。謝謝你諒解我留守的決定，請好好照顧自己，我很快就會回來。

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責任編輯：王明芳