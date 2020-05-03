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梁耀霆指港鐵8.31閉路電視片段不齊全　4月底已去信港鐵要求檢閱原裝母帶

社會 16:53 2020/05/03

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

梁耀霆（右）指，港鐵提供的閉路電視片段並不齊全，有不尋常的地方。（資料圖片）

香港教育大學前學生會會長梁耀霆早前向高等法院取得去年8月31日至9月1日港鐵太子及荔枝角站閉路電視紀錄，他今日（3日）在社交平台表示，自3月27日以來與律師檢閱長逾90小時相關片段，發現港鐵提供閉路電視片段並不齊全，有不尋常的地方，4月29日已去信港鐵要求交待片段不齊全的原因，並盡快安排檢閱原裝閉路電視母帶。TOPick正向港鐵查詢。

教大生要求港鐵交8.31閉路電視片段　高院裁定須交出太子荔枝角站片段

2019年8.31晚上有防暴警察及速龍小隊進入港鐵太子站月台執法，其後並封鎖太子站。聲稱被毆打的時任香港教育大學學生會會長梁耀霆在9月入稟高等法院，要求港鐵披露當日至翌日凌晨時分太子及荔枝角站閉路電視紀錄，以作日後訴訟用。法官在3月18日頒下書面判詞，裁定港鐵須於7天內交出相關片段。

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責任編輯：陳子謙

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