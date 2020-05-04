【醫局亞博小隊】24小時內將亞博搖身成小型醫院　鄭智聰：想不到感染控制組也要幫忙通廁所

▲ 鄭智聰（左1）表示，最高風險是要讓醫護在沒有負壓施備下，為病人抽取樣本。（林宇翔攝）

回顧抗疫百日路，經歷3月疫情爆發高峰，部分醫院隔離病房使用率一度飽和，為減輕公院負擔，醫管局於3月20日將亞洲國際博覽館搖身成臨時檢測中心，予呼吸道呈感染徵狀的入境人士進行病毒檢測及等候結果。逾百人的亞博小隊臨危受命，港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰形容，在24小時內將亞博變小型醫院，是「將不可能變為可能」。

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約6萬呎的亞博臨時檢測中心於3月20日啓用，而醫管局從各聯網籌組的亞博小隊前後涉逾百人，包括40名醫生、36名護士，連同電腦部、清潔部，及文職人員等，其歷史任務於4月19日完結，亞博小隊近一個月內共處理約1,400個樣本，識別出約100宗確診個案，確診率為7.3%。

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沒有負壓設備下為病人抽取樣本

3月17日剛完成兩星期在駿洋邨為湖北包機返港人士進行檢疫，鄭智聰與港島西醫院聯網感染控制組高級護理主任黃淑貞透露，翌日（3月18日）晚上便收到醫管局委託「再戰江湖」，擔任亞博臨時檢測中心的感染控制組，「辛苦咗兩個星期，諗住應該可以抖抖，點知又有新任務」，鄭智聰坦言樂意接受，因不想1400名入境人士「拖垮醫療體系」。

回想3月19日首次到亞博館視察，眼前6萬呎場地空無一物，黃淑貞形容：

當日我對眼一定張得比現在大，要我一日內將一個大球場變作一間醫院，相信是我在任以來最大的挑戰。

▲ 亞博館成檢測中心前，為空無一物的6萬呎空地。（醫管局提供）

鄭智聰表示，最高風險是要讓醫護在沒有負壓設備下，為病人抽取樣本，「亞博館每小時空氣轉換只有6次，而醫院負氣壓隔離病房起碼有12次」，故團隊決定將採樣的地方移施室外，並設置兩部大型風扇維持風速，利用自然空氣流通來保障醫護安全。

▲ 亞博小隊利用空氣自然流通，將採取病人樣本地方移至室外。（醫管局提供）

不過，鄭智聰補充指，亞博館比醫院優勝之處是「地方好大，唔同醫院衝鋒陷陣」，無論場外採取鼻咽樣本的間隔，或場內予病人等候檢測的座椅均能相隔至少一米，結果最終能達致零醫護感染。

▲ 鄭智聰指，亞博館比醫院優勝之處是「地方好大」，而僅一日時間，小隊就能將其變成小型醫院。（醫管局提供）

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感染控制組也要通廁所

問到最難忘的事，鄭智聰笑言：「估不到平日在醫院做感染控制，最後連通廁所也要幫手處理。」鄭解釋指，場內分有醫護用及病人用的廁所，而有一日病人廁所突然全淤塞，需由感染控制組透過電話協調通廁所的過程，如清潔人員的保護裝備，及妥善棄置相關用品等，黃淑貞透露整個過程共花逾7小時：

最令我滴汗是要通廁所，因不是我們醫護的專業。

▲ 鄭智聰笑言：「估不到平日在醫院做感染控制，最後連通廁所也要幫手處理。」（林宇翔攝）

24小時內能重組亞博小隊應付新一波疫情

來自五湖四海的醫管局亞博小隊於4月19日完成任務，負責領導醫護團隊的天水圍醫院急症科顧問醫生李立業相信，若不幸有新一波疫情爆發，「如果亞博（檢疫中心）再出現」，其醫護團隊能再於24小時內重組，但認為疫情緩和下，「亞博再現」的機會不大。

▲ 李立業相信，其醫護團隊能再於24小時內重組，但認為疫情緩和下，「亞博再現」的機會不大。

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記者：鄧凱文