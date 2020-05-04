【亞博小隊】前線護士不忍向病人宣告「陽性」　無病徵確診者大感晴天霹靂

▲ 醫院管理局總護士長梁明（右）透露，曾有一名為病人採取樣本的夜更護士報稱腸胃不適，惹來中招疑雲，幸最後檢測結果呈陰性。（林宇翔攝）

與亞博臨時檢測中心同日成立的北大嶼山醫院檢測中心，至今一直零醫護感染，原來曾有為病人採取樣本的夜更護士報稱腸胃不適，惹來中招疑雲，更一度令院方大為緊張；亞博小隊前線護士坦言，整月來都是躲於酒店，「唯一活動就係在酒店拉下筋」，最難忘是向病人告知檢測結果。

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▲ 護士鄒麗晴坦言最難忘是向病人告知檢測結果。（林宇翔攝）

仁濟醫院骨科病房護士鄒麗晴透露，因3月初目睹隔離病房漸爆滿，急症室同事承受巨大壓力，故自願加入亞博小隊，坦言最難忘是向病人告知檢測結果，「好唔忍心（宣布為陽性），因為好多人都是坐十多小時飛機到香港，在亞博又等數小時才有結果，在亞博知道自己呈陽性，又要再等多數小時可以入到醫院」，她透露，部分確診者得知結果後會表現失落，但也會坦然接受。

無病徵青少年對確診感「晴天霹靂」

博愛醫院內科護士伍俊源則指，曾有一名無病徵的青少年得知自己確診後感到晴天霹靂，並引述該名青少年指：「我咩都做好哂，又冇同人接觸，咁都染到」，而他最後也願意接受治療。

▲ 博愛醫院內科護士伍俊源則指，曾有一名無病徵的青少年得知自己確診後感到晴天霹靂。（林宇翔攝）

局方有向亞博前線醫護提供每日500元的住宿津貼至完成任務後14天，伍俊源及鄒麗晴均有利用津貼租住酒店，伍俊源坦言，放假也是獨留於酒店，每日三餐也是進食外賣，「基本上同朋友屋企人都冇接觸，可能電話傾下計。」

儘管如此，多位前線醫護不約而同表示對市民支持大為感動，伍俊源憶述，最感動是有一名乘坐了長途飛機，再花數小時等候檢測結果的港人向他道謝；港島西醫院聯網感染控制組高級護理主任黃淑貞亦提到早前「8點鐘向醫護拍手行動」時，在場等候檢測的市民一同站起來向他們鼓掌。

▲ 黃淑貞提到早前「8點鐘向醫護拍手行動」時，在場等候檢測的市民一同站起來向他們鼓掌。（林宇翔攝）

北大嶼山夜更護士疑中招

此外，北大嶼山醫院檢測中心則是主要為12歲以下，及60歲以上的人士作檢測，醫院管理局總護士長梁明透露，曾有一名為病人採取樣本的夜更護士報稱腸胃不適，惹來中招疑雲，一度令院方大為緊張，幸最後檢測結果呈陰性，北大嶼山醫院感染控制主任林愷韶直言，整個團隊對檢測結果呈陰性並不意外，因相信前線會做好感染控制措施。

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記者：鄧凱文