【新冠肺炎】醫管局將按制實際環境及需要　分階段開展服務

▲ 張子峯提到醫管局將分階段重新開展服務。（網上截圖）

受疫情影響下，醫管局早前已停止部分非緊急服務，有見本港疫情稍有緩和，醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生今日（3日）於網上平台以影片形式表示在服務新常態下，醫管局將分階段重新開展服務，他又指出重開服務不能過急，而其流程主要分為三個階段。

張子峯表示重開服務最重要是考慮病人及醫護人員的安全，所以不能過急，所有事情都要安排就緒，在配套足夠才可以逐步開展服務。同時，他亦指出現時疫情發展不穩定，可能隨時便要回復原來的安排。所以如果突然很快便重開服務，震盪就會比較大，因此重開服務會分幾個階段進行。

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他指出第一階段會先考慮重開診斷及檢查服務，他續指這些服務已經暫緩了一段時間，因為診斷結果可能直接影響病人，以讓病人得知自己是否需要接受一些必要治療，而可以盡快給予病人相關的治療。

而第二階段，就會是門診和日間服務，大部分的服務都是支援出院的病人，所以重啟這些服務某程度上可以為已出院的病人作更好的跟進。

第三階段則為住院服務，他認為重開住院服務是務必要小心，因應感染控制下，住院人數也會有所限制，因此會根據服務量來安排需要住院的病人。例如有些病人因要做手術要入院，所以要在安排上需要互相配合，才可以提供一個安全的環境予病人接受服務。

此外，他特別提到由於每間醫院的客觀環境不同，醫院會按制實際環境及需要來逐步開啟服務。

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責任編輯：郭家穎