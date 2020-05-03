【五一黃金周】旺角電玩店銷情未受大影響　惟憂6月反修例周年重現警民衝突

▲ 電玩商舖在疫情下受到的影響較微。（陳靜儀攝）

今年的五一黃金周在疫情下渡過，在旺角售賣遊戲的店舖稱，過去逾半的客人為內地和外國遊客，雖然今年遊客大減，但受惠於留家港人的生意稍增，整體而言生意只跌2成；另外，該下月為反修例運動一周年，有店舖擔心旺角重新成為警民衝突集中地，所以對未來情況未感樂觀。另有新開的街頭小食店指近日生意慘淡，平均1小時只有3名客人。

隨疫情緩和，港人出外次數增加，部份零售店舖生意雖較去年差，但總算有所回升。在旺角電腦中心電子遊戲店從事店員20年的梁先生指，5月向來不是遊戲旺季，遊戲大作不多，所以就算五一黃金周旅客減少，按年比較下生意跌幅仍較少。另一方面，市民留家抗疫對銷情稍有幫助，「而家留家，一喺瞓，一喺打機，做運動都驚嘈到人啦。」綜合而言，五一黃金周的生意仍較去年同期少20%。

然而，就算店舖的生意跌幅不大，但梁先生對未來生意仍不感樂觀，「下個月是反修例一周年，屆時警民衝突或會增加，暫時唔敢估計。」

在旺角港鐵站不足1分鐘步程外的小食店「八公」，是上年9月開業，主要客源為學生和旅客，但在停課加封關的情況下，就算在五一黃金周亦無助抗「疫市」，就算在人流熱點，每小時都只有3至4名客人。

▲ 小食店生意慘淡，1小時只有3至4名客人。（陳靜儀攝）

店主胡先生指，店舖現時的生意只有正常時候的2成，雖然獲業主減租5成，但現時仍錄得逾10萬元的虧蝕，只能希望明天會更好。

另外，在不遠處的先達廣場，生意亦慘淡，不少舖位空置，人流亦不多。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳梓蔚