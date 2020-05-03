【新冠肺炎】留學生意大利返國避疫確診　投訴行李被隔離酒店銷毀不獲賠

▲ 一名自意大利返國的留學生早前證實確診而需要入院，沒想到酒店這時卻擅自銷毀他的行李。

在新冠肺炎疫情肆虐下，不少海外的中國留學生近期亦陸續返國避疫。不過，一名自意大利返國的留學生早前返抵上海後在酒店接受隔離期間，因證實確診而需要入院。沒想到酒店這時卻擅自銷毀他的行李，事件引起他強烈不滿，但酒店拒絕賠償和道歉，更表示：「只能退一步想了，你現在還好好的！」

抵達上海即赴酒店隔離

據《中國新聞周刊》報道，涉事的留學生林某3月17日自意大利抵達上海浦東機場後，即帶同隨身行李前往上海科雅國際大酒店接受隔離。但林某在接受隔離6天後即開始發燒，其後證實確診需要入院，當時院方只容許他攜帶手機和充電器入院，酒店方面當時表示會保管好仔的行李。

直至4月3日，林某的病情稍為好轉，於是想聯繫酒店取回行李，沒想到卻被告知行李已遭銷毀。據林某事後表示，他的行李中有台ipad，內存有140張還沒備份的畫作及9月份研究生入學的證件、還有能夠換取意大利居住證的居留小條、護照簽證。同時行李中有現金1500歐元及人民幣500元。

當中，林某特別不滿酒店將其插畫作品銷毀，由作品沒有備份，他指酒店此舉有可能影響他到國外留學，「酒店方一開始說『藝術是無價的，不好估價』，沒想到最後一張也不賠。」他還稱，酒店方「趾高氣昂」，也沒有向他道歉，希望酒店方能夠正視問題。

其他病人行李獲酒店妥善保管

根據林某與酒店的對話紀錄顯示，酒店方承認「管理上瑕疵」後，也沒有提出任何具體的補救措施，僅表示「真是太不幸了」、「可以理解你心情」、「就算扔掉了也找不回來」，甚至更離譜的指：「只能退一步想了，你現在還好好的，沒有重病，人在一切可以補回來」。

林某後來報警處理，警方介入後調取了酒店的監控錄像，顯示他確診陽性當日（3月24日），其房間已被酒店全面消毒，清潔工人則在3月26日再次進入房間中拿走他的私人物品。林某又指，他後來問了同病房的外國人和其他病人，得悉他們的私人物品在隔離酒店都被妥善保管，直至他們痊癒，不明白為何只有他被區別對待。

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責任編輯:王俊賢