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【學是學非】跟戴祖儀賞花後疑中劇毒　馮盈盈：有頭暈作嘔的症狀

娛樂 18:54 2020/05/03

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熱門 母親節 黎振燁 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

馮盈盈戴祖儀被花刺傷致中毒。

馮盈盈跟戴祖儀（Joey）自拍攝《學是學非》成好友，日前盈盈跟戴祖儀相約逛街，期間二人看到路邊有漂亮的花朵，還以為是櫻花，便上前拍照留倩影，事後都感不舒服，甚至出現頭暈作嘔，才知中了花毒。

馮盈盈在社交平台表示，直至今早都有頭暈作嘔的症狀，令粉絲十分擔心。

她分享原來昨日跟戴祖儀（Joey）在路上見到漂亮花叢，兩人一心以為是櫻花，便走前合照，事後也有把照片在IG發布。

馮盈盈分享因中花毒致不適。（取自IG）

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不過兩人回家後齊齊感不舒服，出現頭痛作嘔，後來經網友提醒，才原來那棵花是帶有劇毒的夾竹桃。

馮盈盈笑道她們成了中毒少女，因此成為生死之交，表示今次得到教訓，留言：「路邊的野花不要採，也不要亂接觸，只遠觀好喇」

她又在向Joey的IG上道歉：「對唔住，係我發現棵先，係我差啲害咗你。」

戴祖儀事後才知夾竹桃有毒。（取自IG）

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夾竹桃毒性有強弱

據資料所示，夾竹桃（又名洋夾竹桃或歐洲夾竹桃），是龍膽目夾竹桃科夾竹桃屬的唯一一種，為常綠灌木或小喬木，具觀賞價值的中草藥。

但同時它具有毒性，包含了多種毒素，有些甚至是致命的。它的毒性極高，曾有小量致命或差點致命的報告。

祖儀說經一事長一智。（取自IG）

不過其毒性可控﹐因花、葉、枝條、樹皮雖有毒，但不特意去食用，就不會有任何事情。園林綠化的植物中，夾竹桃棵很多，不讓汁液觸碰傷口，基本無害。

且不是所有夾竹桃都有很強的毒性，根據花的顏色可以區分。毒性由弱至強依次是紅、白、黃，一般的夾竹桃用來凈化和美化環境的是紅或白的，毒性也比較弱的，對人不容易產生危害。

另外，夾竹桃有驅蚊蠅作用，因此有其環保功效。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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