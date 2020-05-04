東涌東來往機場中止研建鐵路　機管局：研究其他交通配套

▲ 機管局早前研究興建穿梭鐵路，來往東涌及機場的可行性，但研究已中止。（資料圖片）

東涌新市鎮正擴建，人流勢增。機管局早前表示研究利用機鐵備用容量，興建穿梭鐵路往來日後東涌東站及機場島，不過TOPick獲悉機管局在參考港鐵意見後，已中止相關研究。機管局發言人稱，正聯同港鐵公司進行其他種類的交通配套研究。

有議員對機管局決定感失望，認為東涌來往機場交通一直欠完善，有必要增建鐵路，應付需求；建議參考新加坡住宅區，於東涌引入單軌列車服務。

▲ 東涌綫延綫預計2023年動工，屆時新增東涌東站及東涌西終站。（資料圖片）

東涌新市鎮擴建 額外人口逾12萬

東涌新市鎮正在擴建，東涌東一帶正在填海，額外造地130公頃建屋，料2030年東涌人口高達27萬人。連同機管局正在興建的SKYCITY航天城、機場三跑道工程、以及港珠澳大橋人工島發展，該區人流勢大增。

政府上月已宣布邀請港鐵，開展東涌綫延綫規劃及設計，增設東涌東站、東涌西站兩個車站，加強該區連接市區交通接駁。

而針對新交通發展，機管局早在2016年中展開顧問研究，探討利用機場快綫路軌現有「剩餘運載力」，提供東涌東站與機場島之間的鐵路接駁服務，包括研究技術及財務可行性，以至運作策略等。

【慳錢有法】東涌東站倘成機鐵轉車站 損港鐵票務收入

據了解，方案包括機鐵列車增停東涌東站，方便東涌居民於新車站轉車前往機場。也有另一方案，可研建新鐵路網，接駁東涌東站至博覽館站，不過造價肯定較前一個方案高昂。

有關研究報告已提交政府，據悉政府要求港鐵公司就機管局的研究提出技術意見。不過港鐵提供意見後，機管局經考慮後已結束穿梭鐵路研究。機管局發言人稱，正聯同港鐵公司進行其他種類的交通配套研究。

運輸及房屋局發言人稱，早前已收到機管局的研究報告，並知悉研究已完結。

民間組織倡重組巴士路綫

交通諮詢委員會前委員、中大經濟系副教授莊太量認為，現時來往機場及東涌的公共交通接駁雖然足夠，但巴士服務需照顧到機場後勤區的工作人口，令來往東涌及機場的整體車程較長。他相信，另起一條鐵路加強接駁，對該區整體發展有幫助。

民建聯陳恒鑌直言失望，指政府鼓勵東涌居民原區就業，不少人來往機場工作，但交通卻不完善。他稱利用鐵路網加強接駁，肯定較直接及快捷，補充路面交通不足。他形容目前由東涌往市區及機場的乘車時間相若，日後居民或更傾向跨區工作，迫爆東涌綫。他建議港府仿效新加坡，引入單軌列車，可採用港鐵以外的公司營運。

公共運輸研究組發言人鄭衍祺認為，無論採取哪一個鐵路方案，斥資也需數以億元計，但僅服務20多萬名東涌居民，並不划算。他認為，相比市區鐵路網的未來需求，增建東涌來往機場的鐵路屬不必要，建議重組來往兩地的巴士路綫，加強效率。

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記者：吳卓峰