【慳錢有法】東涌東站倘成機鐵轉車站　恐損港鐵票務收入

▲ 機管局已中止研究，不會興建穿梭鐵路來往東涌及機場島。

機管局已中止研究，不會興建穿梭鐵路來往東涌及機場島。有經濟學者分析穿梭鐵路「死因」，倘機鐵增停東涌東站，成為東涌綫的新轉乘站，勢吸引機鐵乘客在該站轉車，改乘東涌綫出入市區，以減低車費負擔，變相打擊港鐵票務收入。

東涌東來往機場中止研建鐵路 機管局：研究其他交通配套

現時東涌來往機場島的交通，較依賴巴士綫S1及S64接駁，當中以S1路程較直接，由東涌市中心坐3個站，就到機場1號客運大樓，車程約15分鐘，較方便旅客出入纜車站及Outlet名店倉。

不過，東涌現時較多居民，倘家住逸東邨一帶，需搭S64出入機場，然而該綫需繞經機場後勤區，抵達機場需經15個站，路程較迂迴，需時30分鐘。

中大經濟系副教授莊太量認為，有需要引入鐵路加強接駁，但對港鐵來說卻未必是好事。他分析，無論採取哪一方案，若機鐵增停東涌東站，就會有大批旅客貪圖較平車費，於該站轉車，轉乘東涌綫出入市區。結果機鐵就會流失大批出入市區的客源，加上機鐵車費較貴，對港鐵票務收入有一定打擊。

東涌綫運載力有限

公共運輸研究組發言人鄭衍祺也認為，即使增建鐵路來往東涌及機場島，但受制於機鐵及東涌綫需於青馬大橋等路段共用路軌，令東涌綫最高運載力受限制，質疑東涌綫無能力應付新鐵路帶來的額外乘客流量。他認為S64綫服務有空間調整，改善東涌區內交通規劃。

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記者：吳卓峰