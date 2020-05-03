【復課安排】中學料月底復課研改半日制　擬安排少量學生下午留校「補底」

▲ 隨著新冠肺炎疫情緩和，據悉高中最快將於文憑試結束翌日、本月26日率先復課。（資料圖片）

隨着新冠肺炎疫情緩和，據悉高中最快將於文憑試結束翌日、本月26日率先復課，教育局料於本周內公布安排，學界期望局方可在復課前，就座位距離、體育及音樂科等上課形式提供明確指引。

中學校長會主席鄧振強表示，中學界正為復課作準備，包括調整上課時間表至半日制，並計劃在下午安排少量學生下午留校「補底」。

校長促派發津貼 供購防疫品

鄧振強向TOPick表示，中學方面已具備復課條件，有約350間中學為文憑試借出試場，在處理人流及量體溫等方面累積經驗，加上市面口罩價格回落至約3元一個，預計學生憑教育局發放的3,500元學生津貼，足以購買本學期需用的口罩，他促請當局盡快完成派發津貼，讓所有學生在復課前購買足夠防疫物資。

鄧指出，中學界正為預期於本月底復課作準備，除了繼續進行清潔，並正為復課或改行半日制而調動上課時間表。他希望教育局針對不同學科，如體育、音樂及家政課的學習活動提供指引，說明師生應如何減少肢體接觸、課室座位距離多遠才算合理，以及萬一學校出現懷疑個案的處理方法等。

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倡撤周會 少量生留校「補底」

津貼中學議會主席潘淑嫻則表示，學界已向局方提出，復課初期必須謹慎為上，建議取消校內所有大型集會如周會；她預計學生在課室要改為「單行坐」至本學期完結，並希望局方就體育課及課外活動等提供指引。

此外，鄧振強指「停課不停學」期間進行的電子學習，因應學生學習習慣及自學能力不同，必然會有差異，故大部分學校在復課後都會重新評估學習差異，容許少量學生下午留校做「補底工作」；同時評估如何繼續進行初中的網上教學。

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記者：馮琪雅